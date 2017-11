Do Koreje v Raškovce! Olympionici odhalili nový retro kulich

Na olympiádě v Riu de Janeiro inspirovala české sportovce postavička legendárního běžce Emila Zátopka, na únorových hrách v Pchjongčchangu je má motivovat zimní čepice podobná té, v níž závodil skokan na lyžích Jiří Raška. Každý reprezentant dostane na cestu do Koreje kulicha nazvaného Raškovka. Je vyroben podle vzoru čepice, v které frenštátský rodák získal v Grenoblu 1968 první českou zlatou medaili ze zimní olympiády.

Tři měsíce před startem her v Pchjongčchangu představil čepici Český olympijský výbor společně s Raškovým vnukem Janem Mazochem.

"Děda byl měl radost," řekl Mazoch, bývalý reprezentant ve skocích na lyžích. "Může to na sportovce zapůsobit psychologicky tak, že máme něco, co prolomilo olympijské hry a třeba dovezou z Koreji hodně zlatých," dodal.

V Riu měli sportovci na oblečení kresbu atletické legendy Emila Zátopka, kterou čtyřnásobný olympijský vítěz připojoval ke svému podpisu fanouškům. Nyní je symbolem Raškova čepice. "Chceme účast v Pchjongčchangu věnovat Jirkovi Raškovi. Měl by být motivací pro sportovce, aby se pokusili o to, co se povedlo jemu. A zároveň chceme připomenout jeho čepici," řekl předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.

Čepice, která se dá koupit za 399 korun na webu www.raskovka.cz, je součástí olympijské kolekce oblečení pro Pchjongčchang. Celou ji olympijský výbor odhalí v pondělí 20. listopadu v Galerii Mánes.