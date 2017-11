Bývalý šéf ruských olympioniků: Zastřelte zrádce, který mluvil o dopingu

Bývalý ředitel moskevské antidopingové laboratoře Grigorij Rodčenkov, který po loňském odchodu do USA promluvil o státem organizovaném dopingu v Rusku, by si podle někdejšího šéfa ruských olympioniků Leonida Tjagačova zasloužil zastřelit. Čestný předseda Ruského olympijského výboru v rozhovoru pro rozhlasovou stanici Govorit Moskva uvedl, že Rodčenkov by měl být postaven před popravčí četu, tak jako by to udělal Stalin.