Olympijské oblečení: od průšvihu v Naganu po zlato pro Koreu

Nagano 1998. České sportovce tehdejší módní kolekce asi příliš nenadchla. Šéf české výpravy František Dvořák ji o osm let později nazval jako "nejhorší oblečení." • Václav Jirsa, Právo/Profimedia.cz

Na olympiádu v Naganu vzpomínají čeští fanoušci jen v dobrém. A to především kvůli triumfu hokejistů. Oblečení českých sportovců však do paměti nezapadlo a podle někdejších pozdějších vyjádření se vůbec nepovedla. Od té doby došlo k viditelným pokrokům. Důkazem budiž čerstvá kolekce pro hry, které hostí v únoru korejský Pchjongčchang. Reprezentanti by se v něm měli cítit pohodlně, k tomu navíc zaujmout i vizuálně oboustrannou bundou se zlatou podšívkou. Podívejte se v GALERII, jak se měnila móda pro české olympioniky na zimních hrách.