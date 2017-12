Rusové na ZOH bez vlajky? O bojkotu olympiády neuvažujeme, hlásí Kreml

Rusko nebude bojkotovat zimní olympijské hry, pokud Mezinárodní olympijský výbor rozhodne, že ruští sportovci musejí v Pchjongčchangu startovat pod neutrální vlajkou. Novinářům to dnes řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Rozptýlil tím obavy, že by prezident Vladimir Putin mohl na očekávaný úterní verdikt MOV zareagovat tím, že ruské reprezentanty do Koreje nepustí.

"Ne, o tom se neuvažuje," uvedl Peskov podle agentury TASS.

MOV v úterý oznámí, jak naloží se závěry svých dvou vyšetřovacích komisí, které se zabývaly státem řízeným dopingem v Rusku a manipulacemi se vzorky domácích sportovců na minulé zimní olympiádě v Soči.

Vzhledem ke zjištěním, která už vyšla najevo, je velmi nepravděpodobné, že by Rusové vyvázli úplně bez trestu. V minulosti se v médiích objevily spekulace o možné vysoké pokutě ve stovkách milionů dolarů. Tato možnost byla na zářijovém zasedání v Limě zahrnuta do olympijské charty.

Je možná také suspendace Ruského olympijského výboru, přičemž by ruští sportovci mohli závodit pod neutrální vlajkou. Nesměli by používat národní barvy, po případných výhrách by jim nehrála hymna. Byli by na tom stejně jako ruští atleti.

Nejpřísnějším možným trestem by bylo kompletní vyloučení Rusů z olympijských her. O tom se kvůli McLarenově zprávě spekulovalo už před loňskou olympiádou v Riu, ale MOV tehdy nechal rozhodnutí na jednotlivých mezinárodních sportovních federacích.