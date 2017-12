Rusové zuří kvůli ZOH. Bojkot! Fak jů, Bachu, vzkázal rusky exministr

Ponížili jste nás, ale na kolena nás nedostanete! Rozčarování, vzdor a ponížení jsou patrné v reakcích ruských sportovců, činovníků a politiků na rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru (MOV) vyloučit Rusko z olympijských her v Pchjongčchangu. Do ostré kritiky se pustil i Vitalij Mutko, kontroverzní muž, pod jehož vedením jako ministra sportu se měl celý státní dopingový program v Rusku odehrávat. Mutko, který je teď šéfem organizátorů MS ve fotbale, se na Twitteru drsně opřel do prezidenta MOV Thomase Bacha.