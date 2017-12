Potrestaní Rusové se brání. Odvolali se proti diskvalifikaci z Her v Soči

Dvaadvacet z pětadvaceti potrestaných ruských sportovců se odvolalo k Arbitrážnímu soudu pro sport (CAS) v Lausanne proti diskvalifikaci z olympijských her v Soči 2014. Distancovaní sportovci vyzvali CAS, aby vynesl verdikt do startu olympijských her v Pchjongčchangu, které začnou 9. února.