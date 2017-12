Vyloučení Ruska ze ZOH ONLINE: Nejvyšší státní představitelé o dopingu nevěděli

Rusko bylo vyloučeno ze zimních olympijských her v Pchjongčchangu. Jeho sportovci mohou startovat jen pod neutrální vlajkou, pokud prokážou, že nebyli zapleteni do systematického dopingu v zemi. Pod neutrální vlajkou bude moci nastoupit i hokejový výběr. Sledujte vývoj celé kauzi v ONLINE reportáži.

12.01 Český hokej chce Rusy na olympiádě

720p 360p <p>Trenér hokejové reprezentace Josef Jandač komentuje situaci kolem olympijského turnaje po vyloučení Ruska ze strany MOV.</p> REKLAMA

Sankce MOV vůči ruskému sportu pro olympijské hry v Pchjongčchangu jsou předmětem spekulací ohledně zúžení hokejového turnaje. Stále totiž není jisté, zda se sborná v převlečení za neutrální tým v Koreji ukáže. O tom zřejmě rozhodne Kreml po konzultaci s šéfy ruské hokejové federace. Nicméně česká strana doufá, že Rusko se únorové akce zúčastní. Více čtěte ZDE>>>

11.45 Nejvyšší státní představitelé Ruska jsou nevinní

Vyšetřovatelé Mezinárodního olympijského výboru (MOV) neprokázali, že by o organizovaném dopingu v Rusku věděli nejvyšší státní představitelé. Důkazy sahají jen k ministerstvu sportu. O vývoj metod se staral hlavně bývalý šéf moskevské antidopingové laboratoře a nyní korunní svědek kauzy Grigorij Rodčenkov, který měl jako chemik přístup k nejnovějším poznatkům a dokázal je zneužít pro skrývání dopingu. Uvádí to závěrečná zpráva Schmidovy komise, kterou MOV zveřejnil po úterním vyloučení Ruska ze ZOH 2018 v Pchjongčchangu.

Vyšetřovatelé na základě elektronické komunikace zjistili kontakty mezi pracovníky ministerstva sportu, které tehdy vedl nyní potrestaný Vitalij Mutko, a jeho podřízenými organizacemi, jako byly ruská antidopingová agentura RUSADA nebo antidopingové laboratoře v Moskvě a Soči. "Nezávislé a nestranné důkazy ale neumožňují disciplinární komisi MOV s jistotou určit, kdo inicioval nebo kdo řídil tento plán," uvedla komise vedená Samuelem Schmidem.

Napojení na vrcholné představitele se neprokázalo. "Disciplinární komise MOV nenašla žádný zdokumentovaný, nezávislý a nestranný důkaz potvrzující podporu nebo znalost tohoto systému ze strany nejvyšších státních úřadů," píše se v závěrečné zprávě.

Systém v Rusku reagoval na aktuální vývoj antidopingových metod. Od falšování biologických pasů sportovců se postupně přešlo k výměně pozitivních vzorků moči za čisté. Musela být vytvořena banka čistých vzorků moči a vyvinuta metoda, jak otevírat lahvičky a zmanipulovat vzorky.

Při tom podle vyšetřovatelů MOV hrál klíčovou roli Rodčenkov, který jako chemik přicházel s lepšími metodami na odhalování dopingu. Jako antidopingový expert měl přístup k mezinárodním strategiím například při OH 2012 v Londýně, což mohl zneužít při spolupráci na přípravě podvodného systému uplatněného při ZOH 2014 v Soči. "Jeho znalosti umožnily Grigoriji Rodčenkovovi vytvořit lepší dopingové produkty a protokoly zajišťující, že budou hůře odhalitelné, a vyvinout metodologii pro utajování dopingových testů," uvedla zpráva na adresu šéfa moskevské dopingové laboratoře v letech 2006 až 2015, který později celý systém popsal a nyní se jako chráněný svědek skrývá v USA.

Přibližně v letech 2011 až 2012 se také změnilo financování systému. Do té doby byli jednotliví sportovci povzbuzováni k nákupu zakázaných látek a případně si sami platili utajení svých pozitivních testů. Pak se podle MOV zdá, že náklady na manipulaci se vzorky ruských sportovců byly pokrývány centrálně z organizovaného dopingového programu.

Vyšetřovatelé neprokázali, že by do dopingových podvodů byl přímo zapojen Ruský olympijský výbor. Měl ale dohlédnout na to, aby všichni sportovci a další členové ruské výpravy na ZOH v Soči dodržovali olympijskou chartu a antidopingový kodex WADA. Za ruské prohřešky proto podle vyšetřovatelů musí nést právní odpovědnost.

Komise doporučila, aby byla přijata opatření, která potrestají Rusko za systematický doping, ale zároveň ochrání čisté ruské sportovce. Měly se vzít v úvahu náklady, které obě komise MOV měly kvůli vyšetřování tohoto případu. Výkonný výbor se tímto doporučením řídil. Vedle vyloučení Ruska a umožnění startu neutrálních sportovců také nařídil Rusku zaplatit 15 milionů dolarů (326 milionů korun) za náklady vyšetřování a na boj proti dopingu.

10.00 Dvaadvacet Rusů se odvolalo proti diskvalifikaci ze ZOH v Soči.

Dvaadvacet z pětadvaceti potrestaných ruských sportovců se odvolalo k Arbitrážnímu soudu pro sport (CAS) v Lausanne proti diskvalifikaci z olympijských her v Soči 2014. Distancovaní sportovci vyzvali CAS, aby vynesl verdikt do startu olympijských her v Pchjongčchangu, které začnou 9. února.

Mezinárodní olympijský výbor (MOV) kvůli dopingovému skandálu diskvalifikoval v listopadu a prosinci ze Soči 25 ruských sportovců, medailistům nařídil vrátit cenné kovy a doživotně je vyloučil z her. Mezi 22 sportovci, kteří odvolání podali, jsou vítězové ze Soči bobista Alexandr Zubkov, běžec na lyžích Alexandr Legkov a skeletonista Alexandr Treťjakov.

Mezi 22 sportovci, kteří odvolání podali, je i běžec na lyžích Alexandr Legkov • Foto Barbora Reichová (Sport)

K CAS se zatím neodvolaly jen členka původně stříbrné biatlonové štafety Olga Zajcevová a běžkyně na lyžích Julia Čekalevová a Anastasia Docenková, jež byly diskvalifikovány jako dosud poslední v závěru minulého týdne.

Všech pětadvacet sportovců bylo podle MOV součástí systematického a státem řízeného dopingu a podvodů se vzorky v Soči, na které poukázali vyšetřovatelé Světové antidopingové agentury (WADA). Rusko kvůli tomu přišlo o jedenáct medailí a v hodnocení národů, které původně na domácí olympiádě ovládlo s bilancí 33 medailí (13-11-9), kleslo na šesté místo.

Arbitrážní soud pro sport oznámil odvolání ruských sportovců den poté, co bylo Rusko vyloučeno z OH v Pchjongčchangu. Vybraní ruští sportovci budou moci v Koreji startovat jen jako neutrální.

9.15 "Pokud existují důkazy, že ruští sportovci byli zapojeni do státem řízeného dopingového programu, měli na zimních olympijských hrách chybět. Bez debat. Cokoliv jiného, včetně startu pod neutrální vlajkou je fraška. Jakkoliv by byl třeba hokej v Jižní Koreji ochuzen." To je názor hokejového redaktora Sportu Jakuba Hlaváče, přečtěte si jeho BLOG>>>

8.00 Rusové zuří kvůli diskvalifikaci ze ZOH

Rozčarování, vzdor a ponížení jsou patrné v reakcích ruských sportovců, činovníků a politiků na rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru (MOV) vyloučit Rusko z olympijských her v Pchjongčchangu. Do ostré kritiky se pustil i Vitalij Mutko, kontroverzní muž, pod jehož vedením jako ministra sportu se měl celý státní dopingový program v Rusku odehrávat. Mutko, který je teď šéfem organizátorů MS ve fotbale, se na Twitteru drsně opřel do prezidenta MOV Thomase Bacha. Více najdete ZDE>>>