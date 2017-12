Ruský bojkot nebude! Kdo chce, ať na olympiádu jede, pravil Putin

Vladimír Putin chce být ruským prezidentem na dalších šest let • Reuters

Tak už je to jasné, ruští sportovci dostávají od vedoucích činitelů země zelenou pro start na olympijských hrách v Pchjongčchangu. Prezident Ruské federace Vladimir Putin před chvílí oznámil, že se do záležitostí sportovců nebude vláda vměšovat.

„Není žádných pochyb o tom, že nebudeme vyhlašovat jakoukoli blokádu, nebudeme bránit našim olympionikům v účasti na Hrách, pokud se kdokoli z nich bude chtít zúčastnit osobně,“ cituje Putina agentura R-Sport.

Ruští sportovci dostali v úterý od MOV plošný zákaz startu na únorových Hrách pod jejich vlajkou kvůli dopingovému skandálu, ovšem při splnění podmínek mohou v Koreji startovat jako neutrální účastníci, pokud prokážou, že nebyli zapleteni do systematického dopingu v zemi. To by mělo platit i pro hokejový tým sborné, která o účast v turnaji hodně stojí.