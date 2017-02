Stovka pro olympiádu 2018. Reprezentanti připomenou vznik Československa

"Rozhodování o motivu bylo tentokrát jednoduché. Sté založení republiky a sto let demokracie v českých zemích je velké téma a významná věc," uvedl předseda ČOV Jiří Kejval na tiskové konferenci uspořádané rok před zahájením her.

Motiv ČOV navíc symbolicky představil v Obecním domě v Praze, ve kterém byla 28. listopadu 1918 vyhlášena samostatnost Československa. "Český sport má hlubší kořeny, ale pro sportovce má rok 1918 velký význam. Od té doby reprezentují Českou republiku, Československo a různé deriváty. Pokaždé ale stejnou zemi. Největší akcí pro ně, hlavní cíl, jsou olympijské hry," doplnil Kejval.

Volbou motivu pokračuje ČOV v tradici, kdy pro své aktivity hledá inspiraci mimo sportovní svět. Pro Londýn 2012 vycházel design z obrazu Dvoubarevná fuga od Františka Kupky, v Soči 2014 bylo inspirací dílo secesního malíře Alfonse Muchy a loňské Rio de Janeiro doprovázela stylizovaná postavička legendárního vytrvalce Emila Zátopka.

Logo pro olympiádu 2018 vytvořil akademický malíř Milan Jaroš, jenž připravil dvě varianty - barevnou a zlatou. "Nuly jsou tvořeny závorkami, které jsou zároveň gestem rukou a mají být symbolem harmonie i vymezením určitého prostoru," popisoval Jaroš s tím, že doprovodný symbol hvězdičky značí narození. "Zároveň bych si přál, aby každý sportovec, když se podívá na stovku na svém oblečení, přidal do stoleté historie nějaký velký úspěch," dodal Jaroš.

Stejně jako v minulosti ČOV připravuje doprovodné kampaně, do níž by se měli zapojit i sportovci. "Nebudeme slavit nejen sto let republiky, ale i 50 let od první olympijské medaile Jirky Rašky a také dvacet let od první zlaté medaile z kolektivních sportů, hokejistů v Naganu. S tím vším chceme pracovat a zatahovat do toho sportovce," uvedl Kejval.