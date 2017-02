Doktor počítá na OH do Koreje se stočlennou výpravou: Záleží na hokejistkách

Motiv stovky jako připomínka výročí založení československé republiky bude provázet český olympijský tým na zimních Hrách 2018 v korejském Pchjongčchangu. A stovku symbolicky očekává i sportovní ředitel ČOV a šéf mise Martin Doktor. Pokud ale o víkendu v kvalifikaci uspějí hokejistky, může být i líp. „Počítá se to plus minus kolem stovky. Hodně nám s tím může zamíchat kvalifikace ženského hokeje, to budeme vědět o víkendu, pak budeme chytřejší. Když se hokejistky nominují, bude to lítat v číslech,“ říká Doktor.

Jak se vám líbí motiv stovky k výročí založení republiky?

„Mně se to líbí. Má to něco do sebe. Myslím, že je dobrý, když motiv má nějakou myšlenku. Tady se to nabízí a sportovci se s tím můžou ztotožnit. Necháme si „Když nemůžeš přidej“ (Zátopkovo heslo české výpravy na loňské olympiádě v Riu – pozn. red.) a přidáme stovku.“

Před pár dny jste v Pchjongčchangu byl na semináři šéfů misí, sedí informace pořadatelů, že většina sportovišť je z devadesáti procent připravená?

„Procenta nelhala, sportoviště jsou víceméně všude kolem devadesáti a víc procent připravené. Na řadě sportovišť soutěže probíhaly, nebo probíhají. Velkou výhodou je kompaktnost. Všechno je na malém území, s výjimkou freestylového lyžování a snowboardingu. I tyto sporty jsou dosažitelné po silnici do čtyřiceti minut. Můstky jsou viditelné ze všech stran, přes silnici je areál na běžecké lyžování, přes další silnici areál na biatlon. Je to všechno na kousku a jsou to krásná sportoviště.“

V jakém stavu je olympijská vesnice?

„Ukázali nám vzorové pokoje včetně postelí. Jsou to výškové baráky, veškerý servis je velice dobře dosažitelný. Dostali jsme ubytování nejblíž k olympijské jídelně a k transport mallu, to naše sportovce vždycky nejvíc zajímá. Teď už jenom dostavit vesnici a rychlovlak, který slibují ze Soulu. To jsou víceméně dvě věci, které nejsou hotové. Ale já už jsem několikrát zopakoval, že Korejcům věřím. Bojím se daleko míň, než jsem se bál v Brazílii, jestli bude hotové metro. Tady jim věřím.“

Ubytovací kapacity v horách kolem Pchjongčchangu jsou však omezené, bude dost místa pro potřebný doprovod závodníků?

„Je to velký problém. Máme sumu doprovodu a pak možnost si další místa koupit. Pro ně ale nejsou žádná místa v olympijské vesnici, což je velký problém. Musí být na sportovištích brzy ráno a musí bydlet v té oblasti. Nějaké řešení slíbili, ale já úplně nevěřím, že se to povede. Kapacity jsou opravdu malé. Zřejmě se to bude řešit nějakými buňkami, což může, ale taky nemusí být dostačující. Přece jenom, jsme na olympijských hrách a my servis pro sportovce i pro celé týmy chceme mít na maximální úrovni. My jsme tam objednali apartmány navíc blíž ke sportovištím nebo v místě, které je dosažitelné.“

Sledujete vyjednávání o možném startu hokejistů z NHL, které se zatím nevyvíjí příliš nadějně?

„Já to sleduju z povzdálí. Obě řešení jsou pro nás asi dobré. Dobré by bylo, kdybychom tam měli kluky z NHL, na druhou stranu, když tam NHL nebude, možná budeme mít větší šanci. Člověk neví, co by si měl přát… Samozřejmě bych si přál, aby tam byli nejlepší hokejisti světa z NHL, ale to není na nikom z nás. Očekávám, co se stane. Asi se podle mě nestane už nic, uvidíme…“