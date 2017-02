Američané mají jasno: Česko čeká nejúspěšnější zimní olympiáda v historii

Podle Gracenote by čeští olympionici vybojovali pět zlatých a dvě stříbrné medaile. Tím by překonali úspěšné vystoupení ze Soči, kde brali dvě zlaté, čtyři stříbrné a dvě bronzové medaile. Jedno třetí místo ještě může připadnout biatlonistkám ze štafety kvůli dopingu Rusek.

Podle prognózy by tak českou výpravu čekala nejúspěšnější zimní olympiáda v historii. Dosavadním maximem jsou dvě zlaté medaile a osm (případně devět) cenných kovů právě ze Soči.

Olympiádu by ovládli Norové se 40 medailemi včetně 15 zlatých. Tím by překonali rekordních 37 cenných kovů amerických sportovců z Vancouveru a počtem vítězství by trumfli kanadskou sbírku z domácích her v roce 2010. Žebříček zemí by norští sportovci ovládli poprvé od roku 2002. Za skandinávskou velmocí by skončili Němci s 34 medailemi a Američani (32).



Medaile by získalo rekordních 29 zemí. Domácí Korea by byla osmá s deseti cennými kovy, z toho šesti zlaty. Nejméně pěti sportovcům předpověděla Gracenote zisk minimálně čtyř medailí. Hvězdami her by měli být biatlonisté Martin Fourcade a Marie Dorinová Habertová z Francie, Němka Laura Dahlmeierová, Nor Johannes Bö a rakouský sjezdař Marcel Hirscher.