Budapešť pořádat olympijské hry 2024 nebude, stáhla kandidaturu

Budapešť stáhne kandidaturu na pořádání olympijských her v roce 2024. Oznámil to starosta maďarské metropole István Tarlós po dnešní schůzce s premiérem Viktorem Orbánem a se zástupci národního olympijského výboru. Petici odpůrců olympiády v Maďarsku podepsalo více než čtvrt milionu lidí. Zbylými adepty na pořádání her jsou Paříž a Los Angeles, Mezinárodní olympijský výbor vybere organizátora letos v září.