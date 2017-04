Kejval v dějišti olympiády: Situace se v Koreji nezlepší, ale jsme klidní

Zažil jste v Pchjongčchangu tíživou atmosféru?

„Cítil jsem ji ještě předtím, než jsem odjížděl. Oni mě informovali, že v tomto stavu žijí přes padesát let. Korea bude víc v hledáčku světových médií, tak bude ten pocit intenzivnější a bude to tím, ale z Jižní Korejců jako takových jsem neměl pocit obav. Oni tvrdí, že situace už byla v minulosti horší a víc vypjatá. Ve světových médiích je to velké téma, v Koreji to neřeší.“

Jak se k věci staví Mezinárodní olympijský výbor?

„Co si budeme vyprávět, obavy jsou, de jure jsou oba státy ve válečném stavu, takže... Co k tomu říct... Vždycky jsou nějaké problémy ohledně olympijských her, které jsou víc rozviřované, než je nutné. A tohle bude jedna z kontroverzí. Situace se do olympiády nezlepší.“

Co jste viděl při vaší návštěvě Pchjongčchangu?

„Jestliže jsme malinko trnuli v případě letní olympiády v Riu, tak teď jsme naprosto klidní, protože kdyby se to pořádalo zítra, tak jsou organizátoři téměř připraveni. Měl jsem ze sportovišť velmi dobrý dojem, dlouho jsem takový neměl.“

Jaká to bude olympiáda?

„Olympiáda bude pěkná, není to nic nabubřelého, velkého. Vzdálenosti mezi sportovišti jsou možná rekordně krátké. Korejci se ukázali v minulosti jako precizní organizátoři. Nezbývá než se těšit. Vrátil jsem se v sobotu odpoledne, mám nejčerstvější zážitky. Byl jsem tam na čtyřiadvacet hodin zkontrolovat sportoviště a kouknout se, kde bude Český olympijský dům.“

A kde ho vytvoříte?

„Snažíme se, aby byl na dohled od olympijské vesnice, aby fungoval nejen pro fanoušky, ale hlavně pro sportovce. Kdyby jim třeba nechutnalo v olympijské jídelně, aby se mohli jíst najíst do českého domu. Od Martina Doktora mám silné signály, že sportovci olympijský dům také potřebují, že to není jenom prezentace České republiky, průmyslu a naší účasti. Takže jsme zvolili variantu, že bychom to udělali těsně u olympijské vesnice. Pokud to dopadne, tak by sportovci z oken olympijských pokojů viděli olympijský dům. Chceme to obrendovat, aby se sportovci cítili silní.“

V čem bude korejská olympiáda výjimečná?

„Pořád se mluví o udržitelnosti her. Nám se líbila olympiáda v Londýně, která měla zpět lidské měřítko a korejská olympiáda bude z tohoto pohledu taky velmi dobrá. Byl jsem se podívat na klasický a biatlonový areál. Díval jsem se na koncept skokanských můstků a skvělý, místo doskočiště je fotbalové hřiště na léto. Byla to velká škola, jak se dají využívat sportoviště.“