Češi podepsali přihlášku na ZOH v Koreji. Demonstrací se nebojte, vyzval Zeman

„Nebojte se v Koreji, občas tam probíhají milionové demonstrace proti prezidentce. Ale až se vrátíte do České republiky, budete rádi, že nic takového tady není,“ prohlásil Zeman, který podle svého zvyku pozval olympioniky na Hrad.

„Každý z nás by měl slibovat pouze to, co dokáže splnit. Co tedy dokáže splnit prezident České republiky... Zcela určitě nedokáže zabezpečit sportovní výsledky, ale mohu vám slíbit, a také splnit, že, bez ohledu na počet medailí, každý, kdo se zúčastní této olympiády, bude pozván na Pražský hrad jako vážený host,“ uvedl Zeman, jehož prezidentský mandát za současné volební období skončí dva týdny po závěru korejské olympiády.

„Když jsem byl v Riu, tak jsem říkal našim olympionikům: Zvítězili jste už tím, že tady jste. A totéž mohu říci i naší olympijské výpravě putující do Koreje,“ dodal Zeman.

Během ceremoniálu vystoupil i korejský velvyslanec v Česku Seoung-Hyun Moon, který přednesl krátký projev v češtině.

„Těšíme se na vaše skvělé výkony v Koreji,“ prohlásil Moon.

Samková načerpala motivaci do letní přípravy

V únoru v Pchjončchangu můžou obhajovat olympijské zlato rychlobruslařka Martina Sáblíková a snowboardkrosařka Eva Samková. Obě si během ceremoniálu oživily atmosféru sportovního svátku.

„Mně se líbí, že tahle akce byla ozvláštněná hrozně hezkými obrázky a videi, i nám sportovcům chodí mráz po zádech, je to motivační, obzvlášť do letní přípravy, která je vždycky bolavá,“ řekla Samková.

„Pamatuju se, jak jsem v roce 2006 koukala na Kačku Neumannovou, jak vyhrála. To je dech beroucí, leze z toho mráz po zádech. I moji trenéři, kteří jsou tvrďáci a nejsou sentimentální, tak si myslím, že jim lehce ukápla slza…“

Sáblíková se chystá už na svoji čtvrtou olympiádu, na posledních dvou vybojovala celkem tři zlaté medaile.

„Já to beru, že jedu na olympiádu 2018 utkat se s těmi nejlepšími, uvidíme, na co to bude stačit. Samozřejmě bych hrozně ráda opět odjížděla se zlatem,“ řekla Sáblíková.