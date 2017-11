Režisér Caban připravil večer pro olympijské hvězdy: Bylo slyšet i wow

Na mezinárodním festivalu v Karlových Varech nebo v Národním divadle je jako doma. Má za sebou České lvy nebo EXPO v Singapuru či Miláně. Ve čtvrtek večer choreograf Michal Caban svou fantazií stvořil scénu pro ceny ANOC v pražském Fóru Karlín. V něm se sešlo přes 1100 hostů Valného shromáždění Asociace národních olympijských výborů, která sdružuje víc států než OSN. Zasedání se koná v Praze od čtvrtka do pátku a do Česka kvůli němu přijely V. I. P. osoby světového sportu. Ve čtvrtek ve Fóru Karlín společně tleskaly laureátům cen ANOC, které oceňují nejlepší sportovce roku všech pěti kontinentů.

S čím jste do tohoto projektu šel?

„Když ta myšlenka přišla, tak jsem do toho šel s nadšením. Je vždycky výzva dělat pro mezinárodní publikum i organizátory. Stálo nás dost úsilí partnery z ANOC přesvědčit, že to tady umíme. Pořád nás vnímají nějakým způsobem, ale podařilo se nám je přesvědčit. Co mám zprávy, jsou snad spokojení. Proběhlo to dobře. Pan předseda ČOV Jiří Kejval říkal, že lidi z olympijského kanálu hodnotili, že se to s předchozími ročníky nedalo srovnat, že to bylo o kategorii výš.“

Na scénu jste dostal umělce a akrobaty ve sportovních kulisách…

„Byla to i pracovní výzva. Já jsem ceremoniálů dělal celou řadu. Ale jak jsme se snažili dostat na pódium sportovně-kulturní scénky, nebylo jednoduché to zkompilovat, aby to fungovalo. Mám řadu zkušeností z Karlových Varů, ale tam mám jednu scénu, tady jich bylo v průběhu večera pět. Zákulisí Fóra Karlín není dělané na něco takového, ale snad se to podařilo.“

Snažil jste se přijít s něčím vyloženě svým?

„Ze začátku jsme měli hrozně málo informací. Vycházeli jsme ze struktury předchozích večerů. Bylo jasné, že to budeme muset obohatit. Je třeba říct, že scény už existovaly, byly upravené na ten večer. Líbil se nám prvek odkazu na sport. Pan Kejval něco z toho taky viděl. Jako první mi řekl: Udělej ty plavce (scéna s kaskadéry na pozadí bazénu – pozn. red.). Já už od roku 2012 spolupracuju s ČOV, pracoval jsem i na Superpoháru Chelsea – Bayern. Baví mě pracovat se sportovci v jiné poloze. Skokani na trampolínách jsou také sportovci. Dělají věci, které se jim zdají jednoduché, ale mají efekt.“

Sledoval jste reakce publika?

„Byl jsem překvapený, že lidé reagovali na konkrétní scény, tleskali, bylo slyšet Wow! Z toho si myslím, že většina byla spokojená.“

Jak jste se vyrovnal s formátem večera, v němž umělecká vystoupení doprovázela společenskou večeři?

„Já jsem o tomhle formátu věděl. Rozumím, že jde o společenské setkání, že jídlo je při něm nezbytné. Proběhlo to ve svižném rytmu. Rautové části jsme zkrátili, protože když spadne řemen, je těžké ho nahodit. Z hlediska tvůrce to není šťastný formát, ale jsem natolik soudný, že vím, že tyhle akce se dělají pro lidi, kteří se potřebují vidět a popovídat si. Není to film do kina.“

Ceníte si, že se večera zúčastnily sportovní hvězdy?

„Já jsem hrozně rád, že tam takové osobnosti byly. Hirscher a Comaneci jsou pro mě velká jména. Byl jsem překvapený, jak fantasticky Comaneci vypadá, úplně jsem zíral. Jsem generace, která její příběh registrovala. Hirscher je současná hvězda, což vím i proto, že manželka je lyžařka. (úsměv). Pro sport je dobré, že přijeli do České republiky. A i já jsem se na pódiu snažil udělat České republice dobrou propagaci.“