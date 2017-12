Konference SportForum řešila: Kam míří sportovní marketing?

„Setkání tohoto typu jsme se rozhodli pořádat především proto, že cítíme spoluzodpovědnost za vývoj českého sportu, který nyní v řadě oblastí nutně potřebuje hledat nové cesty. Například marketing už dnes není jen o pocitech a emocích, ale také o nových technologiích a datech, která vám dosah i té emoce změří,“ říká šéfredaktor deníku Sport a portálu iSport.cz Lukáš Tomek. A zároveň prozrazuje, že v nadcházejícím roce bude projekt Sportforum pokračovat dalšími tématy. „Zajímá nás sportování dětí, financování sportu, problematika sázení a loterií nebo podpora opravdu vzdělaných odborníků a trenérů. Chceme prostě propojovat lidi s jedinečným know-how a být aktivním moderátorem debaty, která českému sportu pomůže nacházet cesty k úspěšnější budoucnosti.“

Úvodní prezentace se poté chopil David Trávníček, šéf Sport Invest Marketing, jenž seznámil hosty s novou vlajkovou lodí Sport Investu, kterou se stala po fotbalovém brankáři Petru Čechovi snowboardistka Ester Ledecká.

Následovala prezentace Martiny Valterové, jež coby koordinátorka marketingu a PR Volkswagenu zahájila spolupráci s RunCzech a českým florbalem. Dále vystoupili Tomáš Křivda, bývalý marketingový ředitel AC Sparta Praha, a profi skateboardista Maxim Habanec. Ten seznámil hosty se svým životním příběhem, např. odjakživa komunikoval se sponzory sám.

Maxim Habanec: "Největší projekt je Skate of Mind, sportovně-cestovní dokumentární série. Projekt zafungoval, objeli jsme celou Evropu. Povedlo se, že jsme první díly natočili v angličtině. Další sezonu jsme procestovali Asii a přidali celý film, který jsme promítali v kinech. Premiéra hned dvakrát naplnila sál, neměli jsme ani kam posadit lidi. Pochopil jsem, že takový content je žádaný."

Maxim Habanec: "Dnes spolupracuji s Red Bullem, který mě naučil, že sponzoring není jednostranný. Jde také o trvalý rozvoj sportovce, realizaci vizí a nápadů, sportovec je producentem svých projektů."

Maxim Habanec, profesionální skateboardista: "Moje cesta začala v pěti letech, okolo třinácti přišly první úspěchy a nabídky na spolupráci. Skateboard ale není sport, o který se zajímají manažeři. Takže jsem se sponzory komunikoval odjakživa sám."

Tomáš Křivda o spolupráci Sparty s pojišťovnou Generali: "Zaměřili jsme se například na Father`s day, připravili jsme zážitek pro top manažery s jejich dětmi, na které nemají moc času. Přinesli jsme jim trošičku něco navíc v celodenním programu pro otce a syna/dceru."

Tomáš Křivda: "V rámci jednání se Sazkou bylo pro druhou stranu důležité zobrazení loga - na reklamních panelech a na dresech. Sparta se ale také musela smluvně zavázat k aktivaci různých programů z partnerovy strany."

Tomáš Křivda hovoří o spolupráci Sparty se Sazka Bet: "Přinese nové zákazníky pro partnera, vytvoření Sazkabet sektoru naopak může přivést fanoušky Sparty na stadion."

Nyní je na programu prezentace Tomáše Křivdy, bývalého marketingového ředitele AC Sparta Praha. V ní ukázal dvě forografie - jak lze dosáhnout efektivity zobrazení sponzorů na stadionu. Mladá Boleslav - přeplácané reklamní panely, zápas Evropské ligy - jasně viditelný partner.

Martina Valterová: "Například jsme vytvořili heslo ´Volkswagen, spoluhráč českého florbalu´. Snažíme se dostat do mysli florbalisty a naší značku mu tam podsunout. Vztah ke snažce si vybudují tím, že budeme k florbalistům promlouvat stejnou řečí. 93 % florbalistů přijde značka Volkswagen sympatická. V pořadí povědomí o značkách jsme na 7. místě. V roce 2015 jsme byli dvaadvacátí."

Martina Valterová, koordinátorka marketingu a PR Volkswagen: "Podporujeme RunCzech a český florbal. Proč zrovna tyto sporty? Nemají tolik fanoušků, že by měly velkou sledovanost v televizi, ale jedná se o sporty, které provozuje spousta lidí. A je to podobná cílovka, kterou máme i my."

David Trávníček o budoucnosti Ester Ledecké: "Cíl? Naplnění potenciálu - brand STR mezi evropskou i globální sportovní elitou. Jsme například hrdí na to, že se podařilo dostat Ester do New York Times."

