Ledecká v NY Times. Je naše jednička, říká manažer, který se stará i o Čecha

Lyžování, nebo snowboarding? Ester Ledecká si vybrala obojí.

V Česku už tohle všichni vědí, značná část amerického publika ale možná díky titulku v New York Times objevila novou zimní hvězdu.

„Jsme extrémně hrdí, že se nám Ester podařilo dostat na první stránku sportovní rubriky tak významných novin,“ pochvaluje si Trávníček.

For now, Ester Ledecka is not the most prominent figure in her own family. But that might change at the Olympics https://t.co/ESHFkZjckZ — NYT Sports (@NYTSports) November 28, 2017

Na čtvrteční konferenci SportForum vyprávěl právě o tom, jak pomáhal utvářet značku Ester Ledecká. Ve sportovním světě už je to pojem, o tom není sporu. Ledecká je dvojnásobná mistryně světa i dvojnásobná vítězka Světového poháru v paralelním snowboardingu. A navíc se stále víc přibližuje špičce i v alpském lyžování.

„My jsme jí věřili od prvního okamžiku. Začínali jsme před dlouhou dobou, byl to marketing od nuly. Byla to zelená louka, na které jsme začali vystavovat emoce a příběh. Zásadní výhoda byli rodiče, Janek, což přináší zásadní výhodou, mediální známost a publicitu,“ říká Trávníček.

720p 360p <p>Před pátečním ostrým startem olympijské sezony lyžařským sjezdem v kanadském Lake Louise má sněhová obojživelnice Ester Ledecká nakročeno stát se globální sportovní ikonou. Svědčí o tom i obsáhlá story na stránkách New York Times. „S čistým srdcem mohu říct, že je pro nás aktuálně vlajková loď, sportovec číslo 1,“ říká David Trávníček z agentury Sport Invest, která pečuje mimo jiné o fotbalovou legendu Petra Čecha.</p> REKLAMA Ledecké si všimly NY Times. Je naše vlajková loď říká manažer, který pracuje i pro Čecha • VIDEO iSport TV

Rodiče své dceři především poskytli zázemí, jak finanční podporu, tak starostlivou péči, bez níž by zřejmě nemohla jít po své cestě podle svého.

„Když potkáte sportovce, který přesně ví, co chce, jehož cíle jsou opravdu hodně vysoké, ale on je přesvědčený o jejich reálnosti, tak víte,“ říká Trváníček. „Ester je jedním ze sportovců, kterých je v Česku pomálu. Její vlastností je maximální nasazení ve sportu. Ester patří mezi totální blázny, kteří nejenom, že nekončí hodinu po oficiálním tréninku, ale jde ještě na hodinu do posilovny.“

V únoru v korejském Pchjongčchangu se Ledecká může stát první sportovkyní, která by závodila na olympiádě ve snowboardingu i ve sjezdovém lyžování. Je to unikát, který v alpských zemích oceňují možná ještě víc než v Česku. Její jméno tak má sílu i na světovém marketinkovém trhu. Ledecká tak propaguje také dva globální olympijské partnery – Visa a Coca Colu.

Jméno Ester Ledecké se dostalo i na titulní stránku New York Times jako pouták na článek na první straně sportovní přílohy. To je z českého hlediska unikátní záležitost.







14 zobrazit galerii

„Ester je priorita, má před sebou dlouhou budoucnost. Musíme si ten klenot opečovávat, je hodně mladá, může ji čekat dlouhá kariéra,“ říká Trávníček. „Pro český sport je dobře, že taková sportovkyně existuje. V rámci solidarity může hodně vrátit, pomoct k výchově nových Ledeckých, nových Čechů, nových Sáblíkových. Ester má tuhle nezpochybnitelnou roli. Abychom tohoto cíle dosáhli, musíme k ní přistupovat jako k maximální prioritě.“

Otázkou zůstává, jak dlouho bude Ledecká ve své unikátní kombinaci pokračovat. Tlakům na rozhodnutí pro jednu disciplínu odolává už od žákovských let.

„Jakýkoli překryv je mediálně zajímavý, je fanouškovsky zajímavý. Ale my nejsme ti, kdo by řekli: Dělej dvě, tři věci, bude to lepší,“ vysvětluje Trávníček. „Je obdivuhodné, že Ester dokáže zvládat dvě disciplíny. Ale z dlouhodobého hlediska to reálné není. Rozhodnutí o jedné cestě musí jednou padnout. Je otázka, jestli to bude dřív, nebo později.“

Co je SportForum Deník Sport uspořádal jeden z prvních sportovních eventů, kterými chce otevřít řadu klíčových otázek týkajících se budoucnosti českého sportu. První akce nesla název „Kam míří sportovní marketing a sponzoring“. V Letenském zámečku v Praze vystoupili před plným sálem na konferenci SportForum čtyři hosté. Šéf marketingu agentury Sport Invest David Trávníček, marketingový specialista Tomáš Křivda, koordinátorka marketingu a PR Volkswagen Martina Valterová a profesionální skateboardista Maxim Habanec. „Setkání tohoto typu jsme se rozhodli pořádat především proto, že cítíme spoluzodpovědnost za vývoj českého sportu, který nyní v řadě oblastí nutně potřebuje hledat nové cesty a diskutovat o nich,“ říká šéfredaktor deníku Sport a portálu iSport.cz Lukáš Tomek. A zároveň prozrazuje, že v nadcházejícím roce bude projekt SportForum pokračovat dalšími tématy. „Zajímá nás sportování dětí, financování sportu, problematika sázení a loterií nebo podpora opravdu vzdělaných odborníků a trenérů. Chceme prostě propojovat lidi s jedinečným know-how a být aktivním moderátorem debaty, která českému sportu pomůže nacházet cesty k úspěšnější budoucnosti.“