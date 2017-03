Odškodnění pro sesazeného vítěze! Majitel, trenér a žokej Nikase berou 2,3 milionu

Za vítězství v prestižním dostihu v roce 2015 vítězná stáj získala dva miliony korun, o něž po dopingovém nálezu přišla. Kauzou se soud zabýval od listopadu loňského roku.

"Dohodli jsme se na uzavření smíru a soud tento smír schválil. Chtěli jsme vzájemně narovnat vztahy. Obě strany mají za to, že i když došlo k dohodě a ke smíru, neurčuje to míru zavinění jednoho, nebo druhého účastníka sporu. Šlo o to soudní při ukončit," řekla právní zástupkyně žalobců Dalila Pelechová.

Troubecká hospodářská se rozhodla ve smíru nahradit žalobcům majetkovou i nemajetkovou újmu. "Majiteli koně panu Kupkovi nabídli 1,5 milionu korun na majetkové újmě a 250 000 korun na nemajetkové újmě," uvedla Pelechová.

Žokej Stromský by měl dostat v rámci této dohody dohromady 240 000 korun a trenér Popelka 350 000 korun, dodala právní zástupkyně. K mimosoudnímu vyrovnání obě strany několikrát vyzývala i soudkyně Daniela Ševelová. U předchozího jednání na dohodu žalobci nepřistoupili, společnost jim tehdy nabídla 1,5 milionu korun.

Kupka je s dohodou spokojen, vyhnout se chtěl především dlouhotrvajícímu soudnímu sporu. "Bylo by to velmi náročné pro obě strany. Právní zástupkyně sice nashromáždila spoustu důkazů, obávám se ale, že by se to dlouho táhlo. Stálo nás to už hodně nervů, nechtěli jsme to protahovat dál," řekl majitel koně.

Předmětem sporu bylo krmivo pocházející od společnosti Troubecká hospodářská. Podle žalobců v něm byly zakázané látky, kvůli kterým byl vítězný Nikas diskvalifikován z předloňského ročníku Velké pardubické za doping. Poprvé v historii slavné steeplechase tak přišel nejrychlejší kůň o triumf kvůli užití zakázaných látek. V těle měl alkaloidy kofein a theobromin. Zástupci společnosti však jakékoli pochybení odmítali. Vedle Nikase se žaloba týkala ještě koně Čáriraye, u kterého se našly stejné zakázané látky. Kůň proto přišel o vítězství v Křišťálovém poháru.

Majitel koně původně žádal po výrobci krmiva dva miliony korun za majetkovou újmu. Zhruba čtvrt milionu požadoval trenér a 100 000 korun žokej. Pořadatel Velké pardubické rozděluje nejlepším sedmi koním pět milionů korun, vítěz získává dva miliony. Majitel koně dává z vyhrané částky podíl trenérovi a žokejovi, oběma minimálně pět procent. Křišťálový pohár se jezdí o 200 000 korun, 100 000 korun připadne vítězi. Trenér a žokej opět dostanou minimálně pět procent.