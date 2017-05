Válec Fuksa! Na úvodním SP ovládl kilometr o více než 11 sekund

Čtyřiadvacetiletý čtyřnásobný medailista z MS Fuksa, který bude v srpnu před domácím publikem v Račicích obhajovat titul v závodě na 500 metrů, v Portugalsku nastoupí ještě na dvoustovce a představí se i na deblkanoi. V ní poprvé na velké mezinárodní akci zaklekne s mladším bratrem Petrem a společně pojedou pětistovku.

480p 360p 240p REKLAMA Kanoisté Fuksové poprvé závodí spolu. Je tam pouto od narození, v tom je to jiné, říkají • VIDEO iSport TV

Fuksa mladší dnes spolu s Danielem Kořínkem obsadil páté místo na kilometru deblkanoí. Kanoistka Jana Ježová skončila na pětistovce čtvrtá, na stupně vítězů ztratila více než čtyři sekundy.

Do odpoledního semifinálového programu zasáhne ještě kajakář Filip Šváb na dvoustovce. Dvojnásobný olympijský medailista z her v Riu Josef Dostál naskočí do SP stejně jako řada dalších závodníků ze světové špičky až za týden v maďarském Szegedu.