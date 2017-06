Amálie Hilgertová po svém prvním ME: Jsem na sebe naštvaná

Když odcházela z prostoru cíle po dojetí své semifinálové jízdy, ve které byla v tu chvíli předposlední, bylo poznat, že se zlobí. „Byla to hrozná jízda. Některé části vyšly dobře, ale nemám ráda, když chybuju na začátku, protože se to se mnou veze celou dobu a tam mě to hned v první protivodě vyhodilo jinak, než jsem chtěla a udělala jsem tam přesně ty záběry, které jsem tam udělat neměla. To vedlo k tomu, že jsem šťouchla. Potom jsem se tam splašila, chtěla jsem to dohnat, přišel druhý šťouch a pak už mi bylo jasný, že už mám jenom dojet, takže už jsem pak jela docela dobře,“ líčila, kde nastal problém.

To jí zkazilo celý dojem z první velké akce mezi seniory. „Jsem na sebe naštvaná, protože jsem mohla jet úplně v klidu. Sice by to asi tady nestačilo, protože holky jely výborně, ale aspoň bych měla dobrý pocit z té jízdy a to teď úplně říct nemůžu,“ přiznala dívka, která v semifinále skončila osmnáctá.

Její jízdu hodně prožívala i teta Štěpánka. „Měla jsem husí kůži, stály mi chlupy na rukou, už když stála na startu a věděla jsem, že pojede. Myslím, že i přes tu jízdu, která jí nevyšla, nemá důvod být naštvaná. Samozřejmě kdyby jí to klouzlo, tak jako v kvalifikaci, tak ve finále mohla být. Rozhodně to nebylo mimo její možnosti, ale musela by předvést svou top jízdu. Má tam rezervy a myslím, že vědět v tomhle věku, že mám rezervy a mám se kam zlepšovat, může být fajn pocit,“ prohlásila Štěpánka Hilgertová.

Podobného názoru je i trenér Amálie Jiří Prskavec starší. „I trenér říkal, že tím, že jsem se dostala do semifinále, mám pro sebe splněno. Nebylo to jednoduchý, kvaldu jsem jela dobře, i se šťouchem jsem si to vyjela, takže jsem nejela ani nijak pomalu. S tou jsem spokojená, jen mě mrzí, že jsem to nezakončila i v semifinále hezkou jízdou.“