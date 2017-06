Problémy pro SP v Troji i MS v Račicích: o pět milionů méně pro kanoisty

Pořádají dvě významné mezinárodní sportovní akce. Navíc v disciplínách, z nichž kanoisté pravidelně vozí olympijské medaile. Ani na to ale na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy při rozdělování dotací neslyšeli. A tak musí kanoisté hledat úsporu čtyř milionů korun při mistrovství světa v Račicích a jeden milion při Světovém poháru v Troji. U druhé akce to jde o to hůř, že probíhá už ode dneška.

V minulém roce už po návratu z úspěšných olympijských her v Riu de Janeiro (rychlostní kanoisté stříbro a bronz, vodní slalom bronz) zažádali o dotace na dvě velké akce, které letos Český svaz kanoistů (ČSK) pořádá.

„Mnohokrát jsme hovořili se zástupci ministerstva i s paní ministryní, byli jsme několikrát ubezpečeni, že naše požadavky nejsou nijak velké a nesplnitelné. A tak jsme připravovali jak Světový pohár v Troji, tak mistrovství světa v Račicích v těchto dimenzích,“ přibližuje situaci šéf ČSK Jan Boháč.

Před necelými dvěma týdny se však kanoisté utvrdili v tom, že jen slova nestačí. Z požadované sumy totiž dostali od ministerstva jen část. Přesněji na SP v Troji o jeden milion korun méně, na MS v Račicích, které se koná na konci srpna, je dotace nižší o čtyři miliony.

„Dozvěděli jsme se, že dostaneme pouze 70 procent toho, co jsme žádali na Račice, a nedovedeme si to vysvětlit. A to, že dostaneme padesát procent na Troju… Žádali jsme dva miliony, dostali jsme jeden. Ten milion pro tu akci znamená poměrně dost. Navíc kluci se to dozvěděli velice krátce před samotným pořádáním a musí se s tím teď poprat. Svaz jim pomůže, jak bude moct, ale je to rána,“ vysvětluje Boháč.

Organizátoři hledají úspory

Ten už jako předseda svazu v této věci jednal. „Dvakrát jsem hovořil s paní ministryní, jeden dopis jsem jí předal osobně, jeden jsem jí zaslal oficiálně poštou. Zatím jediná reakce byla, že jsme bez jakékoliv reakce na tyto dopisy dostali dotaci na nižší částky. Na druhou stranu mám takový pocit, že na ministerstvu není s kým jednat.“

Už teď tak musí organizátoři srpnového světového šampionátu hledat úspory. Ty se dotknou nejspíš servisu pro diváky, ale třeba i parakanoistů.

„Těch oblastí, kde se dá ušetřit, není zdaleka tolik, protože samotné závody musí být zabezpečeny a ten rozsah tam škrtat nemůžeme. Celkový rozpočet je přes 40 milionů korun, my jsme žádali ministerstvo o nějakých 30 procent, dost jsme si věřili, že vzhledem k úspěchům našeho sportu nám ministerstvo ty peníze dá. A jestli budeme škrtat, tak postavíme menší tribunu pro diváky, zajistíme menší a levnější servis pro diváky. A drahé je pro nás zejména zabezpečení závodů parakanoistů, je to především zajištění bezbariérových přístupů, zařízení a tady budeme jednat s mezinárodní federací, jestli bychom nemohli toto nějak omezit,“ říká Boháč.

A zatímco rychlostní kanoisté mají nějaký čas na to úspory najít, vodní slalomáři to měli mnohem složitější. Kvalifikace SP je totiž na programu už v pátek, samotné závody pak o víkendu.

„Nedokázali jsme udělat moc velké redukce, respektive ty zásadní, protože jsme se to dozvěděli zhruba před 12 dny a to už nebylo moc možné. Jsou drobnější věci, něco v doprovodném programu a podobně, tam se něco ušetřit dá, ale není to v těch řádech, které bychom si představovali,“ uvádí šéf organizátorů SP v Troji Jiří Rohan.

Vodní slalomáři ale díky podpoře hlavního města Prahy a sponzorů doufají, že v minusu neskončí. Takový problém naopak museli řešit nedávno veslaři, kteří na konci května pořádali v Račicích mistrovství Evropy. O tom, že nakonec státní dotace dostanou, se dozvěděli až po skončení šampionátu. Ale ani oni nedostali požadovaných 15 milionů korun.

„Jejich možnost byla získat maximálně 75 procent a tuto částku jejich mistrovství získalo – 12,5 milionu korun,“ vysvětlila na začátku června ministryně školství Kateřina Valachová. Kanoisté i další sportovní svazy teď mohou jen doufat, že se situace pohne správným směrem s případným příchodem nového ministra.