Cristovao: S Dostálem na lodi jsem si připadal jako Mojžíš! Chystáme překvapení

Olympijský hrdina Josef Dostál dál trénuje známého zpěváka a úspěšného bojovníka Bena Crisotovao v jízdě na kajaku. Tentokrát usedli do jedné lodi. Cristovao byl ze zážitku nadšený. „Připadal jsem si jako Mojžíš!“ smál se. Nakonec i odtajnil jedno z překvapení nadcházejícího koncertu.

Setkání Bena Cristovao a Josefa Dostála je vždy plné sportu a zábavy. Nebylo tomu jinak ani tento týden ve Žlutých lázních.

Začátkem dubna si poprvé vyměnili sporty. Josef Dostál zkusil brazilské jiu jitsu a Ben Cristovao rychlostní kajak. Zatímco Dostálovi to na tatami opravdu šlo, Cristovao se na lodi udržel jen pár vteřin. Předvedl ale odvahu, když se do studené vody vrhl několikrát za sebou. Přislíbil navíc, že v trénincích bude pokračovat a slovo dodržel.

Tentokrát měla voda mnohem příjemnější teplotu, ale nebylo to potřeba. Při další lekci jízdy na kajaku totiž Ben usedl s Josefem do jedné lodi.

„Dneska to šlo Benovi mnohem líp,“ zhodnotil olympionik výkon svého žáka. „Ale nějaké výkyvy tam byly. Když jsme se třeba rychleji rozjeli, tak jsme to málem nevybrali. Ale nakonec to bylo dnes bez koupačky.“

720p 360p <p><span>Nejlepší český kajakář Josef Dostál vzal na Vltavu svého dobrého kamaráda zpěváka a rappera Bena Cristovaa. Jak jejich projížďka na vodě vypadala? Podívejte se ve VIDEU.</span></p> REKLAMA Dostál vzal Cristovaa na Vltavu! Šlo mu to líp než minule, smál se kajakář • VIDEO iSport TV

„Jakýkoliv sport, na který člověk kouká, vypadá vždycky jednoduše, pak ale člověk zjistí, že to tak snadné není,“ přiznal Cristovao, po jízdě na deblkajaku. „Když zaberete pádlem vy sami, tak se to skoro nepohne. Ale jakmile zabere vzadu Pepa, máte pocit, že jedete na motorové lodi, která jen řeže hladinu. Doslova. Máte prostě pocit, že jste Mojžíš!“

Jak olympijský obr, tak zpívající bojovník rádi propagují různé druhy sportů. Chtějí tím motivovat hlavně mladé k aktivnímu způsobu života. A rozhodně dokazují, že to stojí za to.

Po svižné projížďce po hladině Vltavy zkusili i akční projížďku na břehu. Dostál jel na longboardu, Cristovao na pennyboardu. Ten navíc na konci akce odtajnil, že právě trojnásobný olympijský medailista bude jedním z jeho exkluzivních hostů na zářijovém koncertě, který se pro velký zájem přesouvá právě do Žlutých lázní. Fanoušci se určitě mají na co těšit. A deník Sport bude u toho.