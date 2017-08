Hladký začátek, Dostál je na MS v semifinále, Fuksa ve finále

Kanoista Martin Fuksa díky drtivému závěru vyhrál na mistrovství světa v Račicích rozjížďku na 1000 metrů a postoupil přímo do sobotního finále. Do odpoledního semifinále hladce prošel další český medailový kandidát kajakář Josef Dostál.

Vicemistr Evropy na kilometru Fuksa svedl boj o jedno postupové místo do finále s dalším favoritem Isaquiasem Queirozem z Brazílie. Trojnásobný medailista z loňských olympijských her v Riu de Janeiro měl většinu závodu navrch, ještě po třech čtvrtinách trati byl před Fuksou o více než dvě sekundy, čtyřiadvacetiletý český kanoista však mohutným závěrem dosáhl na vítězství a nemusí do semifinále.

Do semifinále jde po vítězství v rozjížďce kajakář Dostál na 1000 m, v jehož kategorii se přímo do bojů o medaile nepostupovalo. Stříbrný olympijský medailista na této trati nechtěl zopakovat chybu z Ria, kdy v rozjížďce začal volně a pak musel dotahovat, což ho stálo spoustu sil. S trenérem Karlem Leštinou se proto dohodli, že pojede hned od začátku. "Aspoň tu první dvěstěpadesátku rychle. Potom se držet na špici a kontrolovat závod," řekl.

Plán se povedl. "Čas byl docela dobrý na to, že foukal protivítr, a vzhledem k tomu, jaké jsem jel pocitově tempo," pochvaloval si mistr světa z roku 2014, který začal závodit s čepicí na hlavě.

Do odpoledního semifinále na 500 m prošly z rozjížděk deblkanoe Petr Fuksa, Daniel Kořínek a Jana Ježová, Lenka Součková a kajakářka Sofie Kinclová.