Smutný obr Dostál: Bronzová medaile? Můj nejhorší výsledek!

Jak to tedy berete?

„Já vám to povím takhle. Já jsem sem jel proto, že jsem chtěl vyhrát. Už se mi to jednou povedlo a každá nevýhra už vlastně pro mě není ideální závod. Takže, možná to bude znít namyšleně, ale jsem vlastně až druhej poraženej.“

Takže všechno, nebo nic?

„Přesně tak. Taky to tak v cíli vypadalo, rozkousané tváře do krve…“

Jak jste závod prožíval?

„Na pěti stech metrech už jsem si myslel, že to je můj životní závod stejně jako v Moskvě před třemi lety, kdy jsem vyhrál. Cítil jsem se skoro nezastavitelně. Nicméně ta moje nezastavitelnost skončila asi 250 metrů před cílem, kdy přede mě šel Fernando Pimenta i pak Němec.“

Kde se závod lámal?

„Asi na těch posledních dvou stech metrech. Myslím si, že Němec, který vyhrál dnes, asi volil stejnou taktiku jako Španěl loni (na olympiádě Dostála předjel Marcus Walz tím, že se svezl na vlně Dostálovy lodi – pozn. red.)“

Kajakář Josef Dostál skončil na MS v Račicích třetí na kilometrové trati a neobhájil stříbro z předchozího šampionátu



4 FOTOGRAFIE zobrazit galerii

Myslíte, že Liebscher využil vlny?

„Musím se na to pak zpětně podívat, ale myslím, že se trošku svezl na vlně. Jestli byl tak dvě vteřinky za mnou v průběhu, tak je to možné. Potom do toho finiše se mu to povedlo stejně jako Španělovi, takže obrovský klobouk dolů za to, jak to zvládl takticky. Dneska opravdu byli dva lepší než já.“

Dá se s touhle taktikou něco dělat?

„Nic. Vyjet si lepší dráhu na kraji. Když jedu na kraji, může toho zneužít jen jeden soupeř, když uprostřed, tak dva.“

Jak setřást zklamání?

„Nechám se v tom pořádně vykoupat v té porážce, myslím, že mě nabudí do zítřka. Jestli jsem byl dneska ráno nesnesitelný před finále, tak to byl asi slabý odvar proti tomu, co přijde zítra (Dostál jede v neděli finále na 500 metrů – pozn. red.).“

Co jste říkal fanouškům?

„Vnímal jsem ten obrovský rachot, ale posledních 200 metrů jsem byl tak v háji, že jsem ani nevěděl sám o světě. Já si vždycky říkám, že všichni fanoušci fandí mně. Dneska jsem si to ani nemusel říkat, věděl jsem to.“