Další bronz! Bugr pod tribunou povzbudil, hlásí Špicar a Havel

Byl to test do posledních metrů. Česká dvojka Špicar – Havel pílila k cíli v závětří deváté dráhy daleko od tribun a celý závod si držela bronzovou příčku. Před cílem se do mixu zapojili Slováci Gelle s Botkem, ale odpadli hvězdní Němci Hoff s Grossem.

„Cítil jsem, že se celou trať pohybujeme kolem třetího místa. Ve finiši jsem se trochu bál, protože jsem věděl, že Slováci budou mít hodně silný finiš. Ale když jsem viděl, jak Němci vytuhli, říkal jsem si, že už to snad nějak dopadne,“ usmíval se v cíli Daniel Havel.

„Já se skoro celý závod nedíval, tak jsem doufal, že to v cíli to dopadne, protože se nám fakt jelo dobře,“ hodnotil háček posádky Špicar. „Skoro bych řekl, že jsme jeli nejlepší jízdu, co jsme letos předvedli. Tak jsem jen doufal, že se v cíli podívám a bude to dobrý.“

V cíli borci nebyli zklamáni. První byli Srbové Tomičevič a Zorič, stříbro si očekávaným finišem pojistili Slováci, ale bronz zůstal na Čechy. Letos nově složený deblkajak tak navázal na třetí místo z květnového závodu Světového poháru v Szegedu. Ve finále mistrovství světa předvedl jasně svůj nejlepší výkon sezony.

„Tohle byla úplně jiná jízda, úplně jiná liga, jsem rád, že nám to vyšlo na to finále,“ těšilo Havla. „V semifinále jsme to odjeli tak z povinnosti, hodně jsme si to proboleli a v tom finále nám to hodně sedlo a dopadlo úplně jinak.“

České posádce pomohlo, že startovala v krajní deváté dráze, daleko od středu, kde většinou jezdí nejsilnější lodě.

„Byli jsme tam dost odstrčení od celého pole a mohli si jet svůj závod,“ vysvětloval Špicar.

„Kdybychom jeli vedle Němců nebo Srbů, tak by to nedopadlo, asi by nás psychicky lámalo, kdyby nám poodjeli. Tím, že jsme byli na straně, jsme to tolik nevnímali a mohli si jet podle sebe,“ přidal se Havel.

I u břehu na druhé straně kanálu ale deblíři cítili frenetickou podporu z plných tribun.

„Strašně moc nám pomohli, hlavně ten bugr pod tribunou je strašně povzbuzující, když člověk už nemůže,“ chválil Špicar.

Oba si navíc po závodě užili oslavné defilé před tribunami.

„Jsem strašně rád, že jsme jeli poslední jízdu dopoledního programu a po dojezdu si mohli zajet pod tribunu a užít si to s diváky víc než normálně,“ usmíval se Havel.

Špicar, letos současně posila olympijského čtyřkajaku na 500 metrů, si vybojoval svou první velkou medaili. Havel přidal další kov do své početné sbírky, na čtyřkajaku už má doma dva olympijské bronzy a čtyři další medaile z mistrovství světa.

Spolu se dali dohromady letos na jaře, oba zazářili v nominačních závodech a vybojovali si tak místo i v deblu na olympijském kilometru. Jejich parťáci ze čtyřkajaku Jan Štěrba a Radek Šlouf jezdí pětistovku, v sobotním finále v Račicích dojeli sedmí.

„My jsme s Kubou víc do vytrvalosti, je to pro mě změna a takové nakopnutí, je to něco jiného,“ popisuje Špicar. „A Kuba výborně zvládá hlavou závody a jde mu to tam. Já to můžu kopírovat, nemusím přemýšlet.“

Čtyřkajak bude v Račicích v sobotu odpoledne bojovat o postup do nedělního finále.

„Je vidět, že jsme na tom dobře. Těšíme se na čtyrák, taky nám to na něm jde. A když se probujeme do finále a nestane se nic zlého, tak se můžeme těšit na nějaký pěkný výsledek,“ plánuje Havel.