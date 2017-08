Čeští mistři v Račicích! Zlato si vyjeli kanoista Fuksa i kajakář Dostál

Dostál, který v sobotu dojel třetí na kilometru, získal třetí světové zlato. Stříbrný na kilometrové trati Fuksa obhájil předloňský titul a nejcennější medaili z MS slaví podruhé.

Čtyřiadvacetiletý Dostál, který v letošní sezoně na pětistovce nepoznal hořkost porážky, dnes potvrdil roli největšího favorita. Druhého Dána Reného Holtena Poulsena porazil o více než sekundu a půl. Nezdrželo ho ani, že si po 350 metrech musel přehmátnout pádlo. "Opravdu posledních dvacet metrů jsem si užíval, protože už jsem věděl, že vyhraju s docela velkým náskokem," řekl. Po průjezdu cílem radostí vyskočil z lodě do vody. Třetí skončil Ukrajinec Oleh Kucharyk.

Stejně starý Fuksa, jenž v sobotu nestačil pouze na favorizovaného Němce Sebastiana Brendela, předvedl rovněž suverénní jízdu. V cíli byl o více než půl sekundy dříve než stříbrný Ital Carlo Tacchini, bronz vybojoval Bělorus Maxim Petrov.

Kanoista Martin Fuksa obhájil v Račicích titul mistra světa na neolympijské trati 500 metrů a k sobotnímu stříbru z kilometru přidal druhé zlato

V průběhu závodu vnímal, že jsou soupeři před ním. "Říkal jsem, že to je hustý," poznamenal. "Šetřil jsem si síly na poslední dvoustovku. Kouknul jsem si, že mi chvíli nikdo nestačí. Pak jsem samozřejmě v cíli hodně tuhnul, ale tribuna mě hnala do cíle," řekl.

Držitel stříbra a bronzu z loňských olympijských her v Riu de Janeiro Dostál už má ze světových šampionátů na kontě sedm medailí včetně tří nejcennějších. Ke čtyřem individuálním přidal tři na čtyřkajaku, který po Riu opustil. Šestinásobný mistr Evropy Fuksa v Račicích zopakoval bilanci z MS 2015 v Miláně, o rok dříve v Moskvě vybojoval stříbro a bronz.

Čtyřkajak stejně jako v sobotním semifinále v polovině nově olympijské trati na medailové pozice ztrácel, ale díky zrychlení ve finiši se i v osmé dráze propádloval k bronzu. Zvítězili Němci s více než půlsekundovým náskokem před Španěly. Češi dojeli o další tři desetiny zpět.

Z bronzu byli nadšení. "Určitě po tom včerejším semifinále, které bylo opravdu nervového původu, obě posádky jsme měly za sebou finále na deblech. Tak jsem se prostě museli semknout, večer jsme si vyříkali pár věcí, šli do rozjetí a bylo to super," řekl Šlouf. Strategie byla jednoduchá. "Že se musí zamakat a nakolmit to tam pořádně silou. Teď nám to vyšlo všechno stoprocentně," dodal Šlouf.

Letošní sezona byla pro elitní český čtyřkajak ve znamení změn. Nově se začal soustředit na pětistovku a bronzovou posádku z olympijských her v Riu de Janeiro opustili Josef Dostál a Lukáš Trefil, místo nichž přišli k Havlovi se Štěrbou Špicar a Šlouf. K poslední změně došlo krátce před mistrovstvím světa, když se na konec lodě místo Štěrby posunul Šlouf.

Kanoistka Jana Ježová byla na olympijské dvoustovce osmá. Stejně dopadly na kilometru čtyřkajak Pavel Davídek, Tomáš Veselý, Lukáš Nepraš, Lukáš Trefil i čtyřkanoe Petr Fuksa, Daniel Kořínek, Šimon Hájek, Radek Miškovský .