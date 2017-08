Zlatý hrdina Fuksa obhájil titul z MS: Slyšet hymnu je nejvíc!

Jak vám je?

„Jsem v klidu, užil jsem si závod, vyhrál jsem, jsem happy!“

Co jste prožíval na trati?

„Vnímal jsem, že jsou soupeři přede mnou. Říkal jsem si, to je teda hustý, to mě pěkně ser...! Samozřejmě jsem si šetřil nějaké síly na tu poslední dvoustovku, tam jsem se snažil zrychlit, dát tam nějaký finiš. Lehce jsem se kouknul, viděl jsem, že mi chvíli nikdo nestačí, pak jsem teda v cíli hodně tuhnul, ale tribuna byla prostě skvělá, táhla mě do cíle. Jsem rád, že to takhle dopadlo."

Kdy jste věřil, že už vás nikdo nepředjede?

„Asi ve finiši. Vedle mě to napálil Bělorus (Petrov). Věděl jsem, že docela jedou, tak já jsem jel taky a měl jsem tam rezervu na posledních dvě stě metrů. Řekl jsem si, že to zkusím napálit. Napálil jsem to, hned potom jsem vedl. Už jsem tušil, že to dopadne. V cíli jsem byl fakt hotový, byl to docela těžký závod, ale s vítězným koncem, takže perfektní.“

Jak byste srovnal zážitky ze stupňů vítězů, po sobotním stříbře na 1000 metrů jste vypadal hodně dojatý…

„Já takové věci neplánuju, to prostě přišlo samo. Prostě to bylo štěstím… Podíval jsem se před sebe, viděl jsem před sebou všechny ty lidi, jak tam stojí a usmívají se. Proto jsem si nějak zrekapituloval celou svou kariéru, jak furt trénuji a tak. Pak ,když se mi povedlo získat tu stříbrnou medaili z mistrovství, vidím tady, co to pro některé lidi znamená, prostě mě to emotivně dostalo. Bylo to naprosto skvělý. Jsem rád, že si to dneska mohu zopakovat ještě s tou krásnou písničkou.“

Jaké to bylo na stupních po zlatu?

„Bylo to něco naprosto jiného než včera, dneska jsem si to naprosto užil. Dodalo mi to strašně moc energie, lidi byli skvělí. Závody dělají ti lidi, když se semknou a takhle fandí, je to naprosto neuvěřitelné a skvělé.“

720p 360p <p>Martin Fuksa v nedělním závodě na 500 metrů přidal k sobotnímu stříbru zlato a společně s Josefem Dostálem slaví triumf na mistrovství světa v Račicích. Na jeho dojmy bezprostředně po závodě se podívejte ve VIDEU.</p> REKLAMA Slyšet hymnu, to je nejvíc, rozplýval se Fuksa po triumfu • VIDEO iSport TV

Mistrem světa jste byl už před dvěma lety, ale jaké to je užít si takový úspěch doma?

„Je to naprosto nejspeciálnější pocit, jeden z nejlepších sportovních zážitků, jaké jsem kdy zažil. Klobouk dolů, jsem strašně rád, že fanoušci přišli, že nás podporovali, já si toho strašně vážím. Strašně se těším na další tvrdou dřinu, na další závody, je to prostě bombový, díky moc!“

Chvíli před vámi vyhrál svůj závod Josef Dostál, věděl jste to na startu?

„Vůbec jsem nevěděl, že Pepa vyhrál, ale, samozřejmě, tušil jsem, že vyhraje a chtěl jsem ho napodobit. Bylo mi to jasné podle toho, jaký dělají tribuny humbuk, tak jsem si myslel, že Pepa vyhrál. Soustředil sám na sebe, poslouchal jsem pokyny startéra, vůbec jsem se nechtěl soustředit na to, co se stalo přede mnou.“

Viděli jste se spolu po závodě?

„Gratulovali jsme si a fotili jsme se spolu. Myslím, že každý si to užíváme sám, se svojí rodinou, sami se sebou.“

Šampionát přinesl česku zatím šest medailí, jak to hodnotíte?

„Jsem hrozně rád, že tolik lidí získalo medaili, a že se nám podařilo získat i zlatou. Slyšet hymnu je úplně nejvíc a přál bych to fakt každému sportovci, který pro to dělá všechno.“