Zlatý klan Dostálů: Maminka riskovala hlasivky, sestry utekly z volejbalu

Dvě vysoké slečny se přihnaly k plotu za molem a začaly skandovat: „Brácha je nejlepší!“

Světový šampionát na kajakářské pětistovce Josef Dostál se jenom usmíval: „Se ségrama máme srandu, nikdy jsme si nezáviděli, vždycky jsme si přáli. Kdo má sourozence, ví, jaké to je, když ho podporují, mám se ségrama suprový vztah, o to je to hezčí.“

Anna a Magdalena si kvůli bleskové návštěvě Račic dokonce vyjednaly speciální program na republikovém mistrovství klubů v plážovém volejbalu, které se v neděli hraje v pražském areálu na Ládví.

„Ony už ráno hrály a poprosily pořadatele, jestli by si to nemohly posunout. Budou ho dohrávat, tak je uháněly. Když to trošku jde, snažíme se to stihnout,“ líčí Eva Emingerová, Dostálova maminka.

Jazzová zpěvačka na svých koncertech vždycky zpívá písničku pro svého syna a uvažovala, že zazpívá i v Račicích.

„Je to hezké. Pepovi na koncertech vždycky dám písničku. Když se to blížilo k Riu, tak to byla Girl from Ipanema nebo Corcovado. Pro mě jsou písničky takové modlitby pro něj a pro naši rodinu. Na konci každého koncertu říkám: A fanděte Pepíčkovi!,“ říká Emingerová. „Původně jsme se domlouvali, že bych to mohla zazpívat tady, ale stejně bych asi byla moc nervózní, tak jsme to nechali. Já zpívala předevčírem v Redutě v jazzclubu. Jsem radši, když je to oddělené, ale určitě si doma zazpíváme.“

Emingerová se svými dcerami fandily po celý šampionát a měly s sebou plakát s postavičkou Dostála s nakreslenými obrovskými bicepsy.

„Ségry to nakreslily asi před třemi roky na svěťák. Ale mně se to nelíbilo, tak jsem si tam dokreslil ty bicepsy,“ vysvětluje Dostál s úsměvem.

720p 360p <p>Vyhrál pětistovku na mistrovství světa a měl tolik sil, aby se v lodi postavil a po zádech skočil do vody. Vítěznou koupelí zakončil kajakář Josef Dostál svou zlatou jízdu v závodě na mistrovství světa na 500 metrů.</p> REKLAMA Dostál sebou po vítězství práskl do vody. Ztratil jsem brýle, smál se • VIDEO iSport TV

Na místě byl také jeho dědeček, s kterým se Dostál krátce po závodě objal.

„Když jsem v roce 2014 vyhrál mistra světa na singlkajaku, přišel za mnou děda a říkal, že už nikdy nevyhraju. Ptám se: „Proč, dědo?“ On: Protože máš moc velký objem zájmů, furt se mnou chceš chodit na ty ryby a nesoustředíš se na kanoistiku. Tak jsem mu teď říkal: „Vidíš, dědo, neměl jsi pravdu, vyhrál jsem, ale na ryby s tebou půjdu stejně,“ vyprávěl Dostál.

Kajakář si dal za cíl zaútočit na mistrovství světa na dvě zlata, po sobotním bronzu na kilometru byl hodně zklamaný.

„Musí se s tím srovnat sám, už je velký kluk. Doslova…“ usmívala se Emignerová. „Mně se strašně líbila hláška kamaráda, že třetí místo už je pro něj špatné. Je to nádherný, myslím, že kdyby mu někdo řekl na začátku, že bude mít zlato a bronz, byl by asi spokojený. Dneska to všem ukázal, napravil to.“

Dostál dojížděl do cíle za frenetického řevu publika a ani zpěvačka na tribuně během zlatého finiše svého syna hlasivky nešetřila.

„To je dobrý, ony jsou na tenhle nápor zvyklé,“ smála se. „Je to krásný. Když je to ten šťastný křik, moc neublíží.“