Micka v Itálii: Nejdřív trápení, pak porazil olympijského šampiona

„První den po příjezdu mě celá skupina vřele přivítala, ale hned jsem pochopil, že to tu budu mít složité. Pouze dva lidi umí dobře anglicky a zbytek z devítičlenného týmu se se mnou moc nebavil. Nejvtipnější je, že někteří nerozuměli, ani když jsem se jich zeptal. ´Ahoj, jak se vede? Kdy začíná trénink? Kde je bazén…“ líčí Micka.

V Ostii plave národní rekordman kraulových tratí od 400 do 1500 metrů pod vedením italského trenéra Stefana Moriniho.

„Na prvním tréninku jsme se dorozumívali rukama, nohama, všelijak to bylo jen možné. Na další tréninky jsem si řekl, že musím být více připravený, tak jsem se začal v rychlosti učit italské názvy pro různé plavecké styly, vzdálenosti, cvičení, určování rychlosti a spoustu dalších,“ vysvětluje Micka.

Pro půlroční stáž v Itálii si Micka vybral nejkvalitnější skupinu světového plavání na vytrvalostních disciplínách. A hned od začátku si musel zvykat na hodně tvrdé tréninky. Zjistil ale, že i hvězdy si umí ulevit.

„Do bazénu jsem skočil jako první a plaval jsem v čele. Uplaval jsem 300 metrů, udělal jsem obrátku, odrazil se a najednou koukám, že ostatní stojí. Tak jsem si říkal, že jsem se asi přepočítal. První, druhá, třetí, odrazil jsem se a ostatní zase stáli,“ vypráví Micka. „Pak mi vysvětlili, že si občas rozplavání zkrátí. I takhle skvělí sportovci jsou přece jenom lidi a chtějí se občas trošku ulejt. Když však přijde na hlavní motiv, to je hned o něčem jiném. To zatnou zuby a jedou jak mašiny.“

Na tréninku naopak Micka rychle zjistil, že se dostal mezi závodníky špičkové úrovně.

„Jak jsem byl zvyklý z domova, že plavu mezi prvními, tady jsem tvrdě narazil. Po prvním tréninku mi docvaklo, že jsou o třídu jinde, než jsem já, a že to budu mít mezi těmito dvěma borci sakra těžké,“ říká Micka. „Na tréninku jsem se ještě nesetkal s někým, kdo je tak rychlý. V první moment jsem byl z toho zaskočený až smutný a měl jsem sto chutí se na to vykašlat, ale vteřinu na to jsem se propleskl a řekli si, že kvůli tomu jsem tady a že mě to musí motivovat do další práce, že nic není nemožné.“

Bojovný duch se Mickovi vyplatil. Na dalších trénincích se už s hvězdami držel a od trenéra Moriniho dostával pochvaly. Dokonce si připsal i jeden dílčí tréninkový úspěch.

„Spolu s Gregoriem a Gabrielem plaveme v jedné lajně a trenéři nás chválí. Jak jsem byl první týden zoufalý, teď se karta obrátila. Na tréninku plavu časy, o kterých jsem si mohl nechat pouze zdát. A to není všechno. Jednoho krásného, slunečného dne jsme plavali sérii 4x 800 m volný způsob a podařilo se mi všechny porazit!“ chlubí se Micka. „Moc mě potěšilo a zahřálo u srdce, když jsem porazil svého největšího soupeře a zároveň idola. Zároveň mi to pomohlo psychicky.“

Po prvních dvou týdnech v Ostii odletěl Micka se svou skupinou do Flagstaffu v Arizoně, kde ho v dalších dnech čeká soustředění.