Závadové na postup nestačil ani rekord, Baumrtová je na MS v semifinále

Simona Baumrtová postoupila na plaveckém mistrovství světa do semifinále také na nejkratší znakařské trati. Sedmá žena ze stometrového závodu dohmátla v rozplavbách na poloviční distanci v patnáctém čase 28,15 sekundy a odpoledne bude v Budapešti usilovat o postup do finále. Naopak Barboře Závadové nestačil k postupu mezi nejlepších šestnáct závodnic ani český rekord na motýlkářské dvoustovce, časem 2:12,09 ubrala z vlastního maxima čtyři setiny.

Baumrtová potvrdila i ve sprintu špičkovou formu. Od jejího českého rekordu, který vytvořila teprve v červnu v Římě, ji dělilo jen 26 setin sekundy a byla rychlejší, než bylo její předchozí národní maximum z roku 2013. "Jsem s tím časem docela spokojená. Na to, jak jsem se od rána až do rozplaveb cítila unavená, taková vyčerpaná...," řekla Baumrtová na svazovém facebooku.

"Postup byl hodně rychlý, mnohem rychlejší, než býval dřív, takže sice o chlup, ale jsem moc ráda, že to vyšlo," radovala se plavkyně. Na postup do finále bude podle všeho muset český rekord zlomit, ten aktuální by jí stačil v rozplavbách na sedmé místo. Na stovce vylepšila národní maximum na 59,65 právě v semifinále.

S převahou nejrychlejší znakařkou v rozplavbách na 50 metrů byla s časem 27,21 čínská obhájkyně titulu Fu Jüan-chuej.

Závadové stačilo vylepšení dva roky starého národního rekordu na 23. místo, na postup bylo třeba plavat skoro o tři sekundy rychleji. "Abych řekla pravdu, myslela jsem, že prolomím hranici 2:12, že půjdu o něco málo rychleji, ale bylo to těsné. Ale je vidět, že jsem na tom jako třeba před dvěma lety, že se zlepšuji a ten rok není k zahození. To jsou takové věci, které potěší," řekla Závadová, jejíž hlavní disciplínou bude v neděli dlouhá polohovka. S nejlepším časem 2:07,25 prošla do semifinále domácí hvězda Katinka Hosszúová.

Z rozplaveb nepostoupil ani Pavel Janeček na polohové dvoustovce.

O světový rekord se na závěr programu postarala smíšená štafeta USA v polohovém závodu na 4x100 metrů. Ryan Murphy, Kevin Cordes, Kelsi Worrellová a Mallory Comerfordová dosáhli času 3:40,28.