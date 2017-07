Captain Energetic! Navrátil je v půlce MS druhý, stojku mu komplikoval vítr

Postavil se na ruce nad propast o hloubce 27 metrů a chvilku čekal, protože cítil vítr.

„Druhé kolo bylo docela rozhodující, že začalo hodně foukat. Já jsem měl skok z rukou, ze stojky. Byl to trochu adrenalin, ale já mám skok ze stojky hodně rád. Je to můj nejoblíbenější skok. Mám rád adrenalin a výzvy,“ hlásil Navrátil.

Moderátor závodu Navrátila ohlašoval komiksovou přezdívkou Captain Energetic.

„Zná mě spoustu let, takže ví, že jsem trošku hyperaktivní a užívám si poskoky a mávání a tanečky před závodem,“ usmívá se Navrátil. „Chci se trošku nabudit, trošku blbnu na skokánku, ale je to všechno kvůli tomu, abych se nabudil, abych nemyslel na skok a abych se uvolnil těsně před tím závodem.“

Po prvním skoku, trojném saltu vpřed s polovinou vrutu, byl Navrátil ve vyrovnaném poli pátý. Za svůj parádní skok, dvě a půl salta na zad s třemi vruty ze stojky, dostal od rozhodčích zaplaceno třemi známkami ve výši 8,5 bodu, což je solidní výsledek, ale ne perfektní.

„Při tréninku jsem cítil, že byl skok o něco rychlejší a při dopadu jsem se cítil ještě líp než při závodech. Snažil jsem se, aby dopad byl co nejlepších. Na dopadech hodně záleží, aby byl skokan ve vertikální poloze a co nejčistší dopad,“ vysvětluje Navrátil. „Díky tomu, že stojka nebyla natolik dobrá, Gary teď utíká.“

27 metrů nad zemí a Michal Navrátil tam dělá stojku. Uklidní tělo, vydýchne si a pak skočí do hlubiny. Bazén naproti budově budapešťského parlamentu z té výšky vypadá jako malá loužička.

Obhájce titulu Gary Hunt předvedl v druhém kole skok s největší obtížností a díky tomu se dostal na první místo a před nedělním pokračováním je největším favoritem na zlato.

„On má před sebou těžký skok, s těžkou obtížností. Když se mu povede, asi ho nikdo nedožene. Já se budu snažit na něho tlačit. Zkusím se udržet co nejvýš, aby mě nikdo nepřeskákal,“ uvažuje Navrátil. „Záleží na čistotě toho skoku, to je nejdůležitější. Když budu mít osmičky a devítky, myslím, že by mě jen tak někdo neměl ohrozit a udržím si pozici.“

Je to jasný útok na medaili. Navrátila o ni ale čeká náročný boj. Nejdřív musí zvládnout sobotní trénink, kde si své další dva závodní skoky vyzkouší.

„Stres a adrenalin ještě přijdou. Po dnešku se uklidním, zítra jdu na to znova a znova vylézám na 27 metrů,“ říká Navrátil.

Na nedělní boj o medaile plánuje dvě a půl salta ze stojky na zad a pak obtížný skok na závěr – trojité salto s dvou a půl vrutem.