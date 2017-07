Nekončím, hlásí Chocová. S přítelem, který neumí plavat, zkouší žongly

„Neplavalo se mi úplně nejlíp. Trošku jsem nechytla techniku. Musím říct, že poslední rok jsem toho tolik nenatrénovala. Bohužel jsem na to teď neměla,“ líčila Chocová po konci v rozplavbě za 31,69 sekundy, což je o tři setiny její nejlepší výkon sezony.

Závodnice z České Lípy kromě svého tréninku v posledním roce pomáhala svému otci Tomáši Chocovi s tréninkem mládeže.

„Chodila jsem si někdy po obědě na hodinku zaplavat. Taťka se mnou na trénincích nebýval tak často, protože má svůj plavecký klub a ještě učí ve škole, takže se toho moc nestíhalo. Jsem ráda, že jsem tady mohla být a reprezentovat Českou republiku,“ líčí Chocová.

Přestože byla na startovní listině prsařské padesátky v Budapešti nejstarší závodnicí, na konec ještě nemyslí. Místo toho hodlá změnit trénink, přidat silovou přípravu v posilovně a soustředit se na padesátimetrovou trať, na níž před pěti lety vyhrála mistrovství Evropy v dlouhém i krátkém bazénu.

„Doufám, že když od podzimu změním přípravu na padesátku, tak se ještě někam vrátím,“ říká Chocová. „Ještě úplně nechci ukázat, že jsem plavecky umřela. Chci se zaměřit na posilku, do toho dát trošku tu vodu. Zkusit, jestli to půjde, podzim, zima, podle toho se rozhodnu, jak dál. Teďka ještě nekončím!“

Hakisak je pěkná dřina!

V tréninku si může přidat i pro ni netradiční cvičení, které naopak ovládá její přítel, šampion hakisaku Honza Weber, známý kouzelník s freestyle footbagem i fotbalovým míčem. Kolik že má rekord v počtu „žonglů“?

„Jednou jsem zkoušela hakisak. Dala jsem sedm, ale technicky to vypadalo příšerně. Než jsem to zkusila, tak jsem si myslela, že je to absolutně nenáročný sport. A po pětadvaceti minutách mě začaly strašně bolet kyčle, kolena všechno. Musela jsem uznat, že je to dřina,“ usmívá se Chocová. „Když to někdo umí, tak to vypadá strašně jednoduše, ale to je stejné jako u plavání, když někdo plave hezky technicky. Ale nechci se nechat zahanbit, chtěla bych umět kopnout.“

Na oplátku chce Chocová svému příteli vylepšit plavecký styl, což má podle ní rozhodně zapotřebí.

„Musím ho donutit, aby šel do vody, protože plavat vážně neumí,“ usmívá se Chocová. „Pamatujete, jak byl na olympiádě v Sydney Erik Úhoř, který se málem utopil? Tak toho by nepřeplaval…“