Polohová štafeta má národní rekord: Lepší než drátem do oka! hlásila Moravčíková

PŘÍMO Z BUDAPEŠTI | Ženská polohová štafeta na 4x100 metrů Simona Baumrtová, Martina Moravčíková, Lucie Svěcená a Anna Kolářová vystřihla v rozplavbě na mistrovství světa v Budapešti národní rekord 4:02,23 minuty. Troše smůly, která v tomhle závodě Češky tradičně provází, se ale nevyhnula. Češky skončily deváté a o 45 setin jim unikl postup do večerního finále.

„Čas je skvělý. Je to super, chtěly jsme se pokusit o český rekord. Ale že to je deváté místo a o kousek, mě třeba trošku štve. Deváté místo je vždycky nejhorší, deváté a čtvrté…“ řekla znakařka Baumrtová s úsměvem.

Nebyla to náhodná poznámka. Před rokem na mistrovství Evropy v Londýně skončil tým ve stejném složení čtvrtý. Další nepříjemnost ho potkala na olympiádě v Riu, kde prsařka Martina Moravčíková skočila do bazénu dřív a českou štafetu tak místo postupu do finále potkala diskvalifikace.

„Já jsem ráda, že jsem neskočila dřív. Nediskli nás. Lepší než drátem do oka,“ smála se Moravčíková.

Češky se ještě před posledním úsekem držely na postupové pozici, kraulerka Anna Kolářová ale náskok neudržela proti Švédce Michelle Colemanové.

„Poslední metry byly náročné. Vzdala jsem sledování Švédky na druhé straně, aby mě to nezpomalovalo, bohužel to nevyšlo,“ litovala Kolářová.

V celkovém pořadí nakonec scházelo 45 setin na osmé Britky, které plavaly v úvodní rozplavbě.

„Já jsem si to užila. Chtěla jsem si spravit náladu, což se povedlo. S devátým místem jsem spokojená. Mrzí to, ale co se dá dělat,“ hodnotila motýlkářka Lucie Svěcená.