Kanoista Fuksa po povedené přípravě: Chci být vždycky nejlepší ve všem

Kanoista Martin Fuksa měsíc trénoval v Portugalsku a chystá se na desetidenní soustředění do Chorvatska. Z přípravy má zatím skvělé pocity. V srpnu bude před domácím publikem v Račicích obhajovat titul v závodě na 500 metrů na světovém šampionátu, jehož je ambasadorem společně s kajakářem Josefem Dostálem.

Třiadvacetiletý Fuksa na mistrovství světa v roce 2015 v Miláně získal zlato na pětistovce a stříbro na dvojnásobné trati. Před olympijskými hrami v Riu de Janeiro měl medailové ambice, ale jeho maximem v Brazílii bylo páté místo na kilometru.

Na podzim absolvoval tříměsíční vojenský přijímač, v jehož průběhu mohl trénovat jen o víkendech. I když pro něj bylo ze začátku náročné si zvyknout na vojenský režim, považuje to za dobrou zkušenost.

"Snažil jsem se tím nějak proplout. Moc nevyčnívat a zároveň nebýt nějak špatný. Myslím, že jsem byl takový průměr, a bylo to v klidu," vyprávěl novinářům.

Fuksa bude propagovat mistrovství světa i na sociálních sítích

Pak poprvé vyzkoušel pobyt v horách. V bulharském Belmekenu v lednu lyžoval, posiloval, plaval i běhal. Na vodě trénoval až při měsíčním soustředění v tradiční destinaci v Portugalsku. "Bylo to naprosto skvělý. Vůbec nevím, čím to je, ale fakt se letos cítím ve všem skvěle a doufám, že to bude pokračovat," pochvaloval si.

Po návratu z Chorvatska se podle počasí v Česku rozhodne, zda se pak bude připravovat v domácích podmínkách, nebo ještě odcestuje za teplem. Uvažuje o tom, že by sezonu zahájil koncem dubna na mistrovství republiky na pět kilometrů. "Ještě z této trati nemám český titul. Myslím si, že na to mám, a uvidíme, jak se mi bude chtít," poznamenal.

Pokud by na vytrvalecké trati nestartoval, čekaly by ho až nominační závody v květnu. A pak Světový pohár a šampionáty včetně mistrovství světa v Račicích. Tlak domácího prostředí pro vrchol sezony si nepřipouští.

"Prostě se snažím být vždycky nejlepší ve všem. Mě to spíš povzbuzuje, že se lidi zajímají," uvedl. Mistrovství světa sám propaguje i na sociálních sítích. Má odezvu, že se na základě těchto zmínek jeho známí a příznivci ptají po vstupenkách.