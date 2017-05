Veslařská pohoda před ME v Račicích: Čau Ondro, pojď na start!

Skifař Ondřej Synek a čtyřka bez kormidelníka Kornel Altman, Jan Potůček, Jakub Paroulek a Jakub Makovička se z rozjížděk na mistrovství Evropy v Račicích dostali přímo do sobotního semifinále. Ostatní české lodě musí do oprav. „Bylo to takové zvláštní,“ usmíval se Synek po první jízdě na svém prvním vrcholném závodě v Česku.

Sluníčko pálí a na náměstíčku za tribunami panuje přímo pouťová atmosféra. Prodává se cukrová vata, bijí se vůně pečených klobásek a čerstvých halušek, teče pivo a domácí limonáda. Dokonce i valašské frgále jsou na stánku! Teď jen, aby se z reproduktorů rozezvučovala vypalovačka Satisfacton. Že by?

Odsud je to jen pár kroků na zmodernizované tribuny, z nichž je rozhled po račickém areálu, který se za pomoci víc než dvousetmilionové investice proměnil v luxusní vodácké centrum. Dva kilometry daleko od cíle se po ránu připravoval Ondřej Synek na svůj první start na domácím evropském šampionátu.

„Bylo to takové zvláštní, nejsem na to zvyklý. Na závodech jako mistrovství Evropy, mistrovství světa, Světový pohár na nás všichni mluví anglicky. Najednou: Ondro, pojeď na start!“ usmívá se Synek. „Bojkař mi řekl normálně Čau! Že mi přeje štěstí, ať se držím!“

<p>Jedenáct českých posádek a 24 reprezentantů se představí o víkendu na mistrovství Evropy ve veslování v Račicích. Hlavní hvězdou týmu bude skifař Ondřej Synek, čtyřnásobný světový šampion a trojnásobný olympijský medailista. Na stupně vítězů pomýšlejí i dvojskif Kristýna Fleissnerová, Lenka Antošová, dvojka bez kormidelníka Jakub Podrazil, Lukáš Helešic nebo nově složený dvojskif lehkých vah Jiří Šimánek, Miroslav Vraštil.</p> Synek: Doma jsem takhle velký závod ještě nejel. Chci medaili • VIDEO iSport TV

První start Ondřeje Synka na ME šel pak podle plánu. Rozjížďku vyhrál a zajistil si tak přímý postup do sobotního semifinále. S klidem si pohlídal zlobivého Němce Tima Oleho Naskeho, zjevnou hvězdu budoucnosti.

„Němec je teď nový, jel, jak jsem čekal. Ze začátku rychle a pak to pochopil…“ pousmál se Synek, který přiznal nervozitu z prvního závodu sezony.

„Ráno jsem byl trochu nervózní, ale spíš, že to byl první start, ne že je to doma. Teď už jsem v pohodě. Jízdu jsem si vyzkoušel. Myslím, že jsem jel i docela rychle. Uvidíme, jak to půjde, až pojedu na silnější soupeře,“ uvedl Synek. „Rozjíždka asi úplně v pohodě, čekal jsem to i malinko těžší. Naštěstí se mi jelo dobře, hned od začátku jsem vedl. Bylo to všechno v pohodě. Doufám, že to takhle půjde dál.“

Stejně jako Synek svou rozjížďku zvládl i druhý hlavní favorit, Chorvat Damir Martin, loňský stříbrný olympijský medailista. Naopak Švýcar Nico Stahlberg, vítěz úvodního závodu Světového poháru v Bělehradě, skončil druhý za Francouzem Hugo Boucheronem a musí tak do oprav.

Šéftrenér veslařů Cox: Nesmíme kopírovat, musíme jít českou cestou • VIDEO iSport TV

„Trochu Francouze podcenil, jel naplno až do konce a teď ho to čeká znova,“ odtušil Synek.

Spolu s ním postoupila z rozjížděk do sobotních semifinále už jen mužská čtyřka bez kormidelníka. Lehká čtyřka bez kormidelníka Jan Háje, Jan Vetešník, Jiří Kopáč a Milan Viktora má díky nízké účasti jisté rovnou nedělní finále.

Ostatních osm českých lodí musí do oprav. Na lehkém dvojkskifu se tomu nevyhnuli ani Jiří Šimánek s Miroslavem Vraštilem, kteří skončili druzí za Italy Oppem a Rutou.

„Věděli jsme, že jsou Italové hodně rychlí. Jeli na maximum, až zhruba na 1 800 metrech lehce zvolnili,“ hodnotil Šimánek.

Před odpoledními opravami je čekala porada s trenérem, oběd a krátký odpočinek v posteli pár metrů od kanálu.

„Nedá se spekulovat, jen jet co nejlíp. A srovnat si to v hlavě,“ plánují.