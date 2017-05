O medaile budou na veslařském ME v Račicích bojovat čtyři české posádky

Tři české posádky dnes dokázaly postoupit do finále mistrovství Evropy ve veslování v Račicích. Z prvního místa v semifinále prošel do boje o titul skifař Ondřej Synek, z oprav poté dvojka bez kormidelníka Lukáš Helešic, Jakub Podrazil i dvojskif Lenka Antošová, Kristýna Fleissnerová.

Ve finále se představí i čtyřka bez kormidelníka lehkých vah Jiří Kopáč, Jan Vetešník, Milan Viktora, Jan Hájek, která měla s ohledem na nízký počet přihlášených posádek start v medailových bojích jistý již před začátkem akce.

Synek bez problémů vyhrál páteční úvodní rozjížďku a nezaváhal ani dnes. Druhého Bělorusa Stanislava Ščarbačenju porazil o více než sekundu. V závěru ale opět viditelně šetřil síly na boj o pátý kontinentální titul v kariéře.

"Bylo to dobré. Jel jsem tak, jak jsem chtěl, a kontroloval jsem postup. Jen bylo trochu nepříjemné, že poslední pětistovku za mnou začali ve třech bojovat o dvě postupová místa a na mě se to začalo valit," řekl Synek, který jeden ze svých čtyř evropských titulů získal na osmě.

V neděli bude podle všeho bojovat o zlato s Chorvatem Damirem Martinem, který stejně suverénně ovládl druhé semifinále. "Asi to bude o nás dvou. Uvidíme, jak se ostatní vyspí. Němec taky nejede špatně a Bělorus dnes ukázal, že je v konci rychlý. U něj ale nikdo nikdy neví. Jede třeba v semifinále super a finále pak zahodí," dodal čtyřiatřicetiletý veslař pražské Dukly.

Antošové s Fleissnerovou i Helešicovi s Podrazilem v pátek o jedno místo unikl přímý postup do bojů o medaile, dnes ale nezaváhali a do finále se kvalifikovali.

Antošová s Fleissnerovou porazily druhé Norky Theu Helsethovou a Marianne Madsenovou o více než dvě sekundy a vyhrály stejně jako Synek stylem start - cíl.

"Nevím, jak to vypadalo ze břehu, ale musely jsme hodně závodit. Nebylo to pohlídané. Norky nás překvapily, že jely tak rychle, ale s postupem jsme určitě spokojené," řekla Antošová, která se svou parťačkou obhajuje bronz z loňského ME.

"Finále bude hodně vyrovnané, nedá se říct, že by byly nějaké jasné favoritky. Možná Holanďanky, ale ostatní na tom budou stejně. Bude to velký boj," dodala Antošová.

Helešic s Podrazilem nestačili jen na britskou dvojici Jacob Dawson, Matthew Rossiter. "Celou dobu jsme byli na druhém místě. Před námi byli asi 1250 metrů Bělorusové, a když do toho pak šlápli Britové, tak jsme s nimi neudrželi tempo.

Tajně jsem ale doufal, že to Bělorusové psychicky nezvládnou, což se potvrdilo, a my jsme přes ně taky přešli. Pak už jsme si postup pohlídali," řekl Podrazil.

Dalších šest českých posádek, které dnes v Račicích bojovaly o postup, čeká start v B finále.

O 7. místo budou v neděli usilovat skifařka Lucie Žabová, skifařka lehkých vah Monika Nováková, dvojskif lehkých vah Miroslav Vraštil, Jiří Šimánek, ženský dvojskif lehkých vah Kristýna Neuhortová, Zuzana Nečasová, čtyřka bez kormidelníka Jakub Makovička, Jan Potůček, Jakub Paroulek, Kornel Altman a párová čtyřka Matyáš Klang, Tomáš Emr, Martin Basl, Vojtěch Řimák.