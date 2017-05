Zlaté české skifařky Léňa a Kiki: Diváci v Račicích byli bombastičtí!

„Je to báječný, úplně skvělé! To jsem si ani nepředstavovala, když jsme vstupovaly do závodu. V Bělehradě při úvodním díle SP bronz, ale moc se nám jízdy nelíbila. Tady jsme první, to je překvapení,“ líčila Fleissnerová.

Když dojely do cíle, Fleissnerová zvedla obě ruce k obloze a pak chytla parťačku na ramena. České tribuny jásaly a mezi nimi i fanoušci s transparentem se přezdívkami zlatých dívek: „Léňa a Kiki.“

„To jsou takové zkratky, asi aby se jim to tam vešlo,“ smála se Fleissnerová.

Lenka Antošová vybojovala už svou třetí evropskou medaili. V roce 2009 získala stříbro ještě se svou sestrou Jitkou, vloni už vyjela bronz spolu s Fleissnerovou. Po nástupu nového šéftrenéra Simona Coxe bylo ale složení posádky potvrzeno až po jarních kontrolních závodech.

„Od té doby jsme najezdily spoustu kilometrů a odtrénovaly všechno spolu, což nám předtím nebylo dovoleno,“ vysvětluje Fleissnerová. „Nečekaly jsme to i proto, že Lenka měla v zimě tři měsíce výpadek, protože byla na operaci s ramenem. Ale diváci nám strašně pomohli, jak nás hnali dopředu.“

Frenetické povzbuzování publika dalo oběma sílu ve finiši, v němž udržely náskok před druhými Nizozemkami, s nimiž prohrály na nedávném závodě Světového poháru v Bělehradě.

„Jak jsme pořád vedly, tak jsem najednou ucítila velkou šanci, chtěly vrátit Holanďankám za Bělehrad, a nechtěla ji za žádnou cenu pustit,“ líčila Antošová. „Konec byl už vážně na krev, ale měli jsme tam fóra, z prvního místa se finišuje nejlépe. Obrovský dík patří divákům, byli naprosto bombastičtí, už od kiláku byli slyšet.“

Jediný kaz na zlatém dni byl zákaz vzít si s sebou na vyhlášení fenku münsterlandského ohaře jménem Phoebe, kterou nedávno slávističtí veslaři věnovali trenérovi dvojskifu Josefu Lukšovi.

„To je narozeninový dárek ke čtyřicátinám našeho trenéra. My jsme mu ho jako lidi ze Slavie složili a dali jsme mu dárek, protože je velký milovník psů,“ vysvětlovala Fleissnerová. „Má ji tak měsíc, měly jsme jí všude s sebou. Věříme, že nám pomohla.“

I tak si zlatý ceremoniál užily, medaile jim navíc předávala Jitka Antošová, která kariéru ukončila před čtyřmi lety.

„Věděla jsem, že bude předávat sestra, ale Kristýně jsem nic neříkala. Jen jsem se moc těšila, jak nám bude předávat zlato,“ usmívala se Lenka Antošová.