Zlatá Dukla! Veslaři slaví v Pražských primátorkách 38. triumf v řadě

Z premiérového triumfu ve slavném veslařském závodě na Vltavě s tradiční zatáčkou pod Vyšehradem se poprvé radovali Jiří Šimánek a Lukáš Helešic. Vítěznou posádku vedl jako veslovod Matyáš Klang.

"Musím říct, že to dnes bylo o něco lehčí než sobotní rozjížďka, to je vždy takový křest ohněm. Člověk neví, na čem je. Všichni změníme posádku a sedne si do osmy. Dnes to bylo klidnější, profesionálnější," řekl Klang ČTK. "Po startu jsme si drželi svoje tempo a nekoukali, jak jedou kolem nás. Věděli jsme, nebo doufali, že máme na to, abychom byli první," uvedl již pětinásobný vítěz Primátorek.

Podle původních plánů měl elitní posádku Dukly štrokovat Helešic, ale nakonec dostal přednost zkušenější Klang. "Loni jsem z toho byl strašně unavený, je to náročný post. A my se přece jen potřebujeme soustředit na další závody na dvojce," uvedl Helešic, jenž stabilně závodí společně s Jakubem Podrazil. "Přesednout z osmy zpátky na dvojku není úplně jednoduché. Proto jsem radši sedl na šestku a jenom jsem podporoval stroka," vysvětlil člen čtvrté posádky z nedávného ME v Račicích.

Jarní skulérský závod Rösslera-Ořovského na skifu ovládl při absenci čtyřnásobného mistra světa a čerstvého evropského šampiona Ondřeje Synka Slovák Richard Vančo z pražské Slavie.

"Byl to těžký závod, ale zase to nebylo takové, že bych si musel sáhnout úplně na dno. Posledních 200 metrů se už moc nezávodilo," řekl Vančo, který ukončil sérii devíti výher veslařů Dukly. Loni by Vančo druhý, ale dodatečně byl diskvalifikován, neboť neprojel správně mezi bójkami.

Po tragickém úmrtí Michala Plocka, jenž ovládl poslední tři ročníky, Dukla žádného elitního skifaře na start nepostavila. "Tím, jak chyběl Synek, tak více lidí cítilo šanci na vítězství," uvedl Vančo, který si dobře uvědomoval, že proti Synkovi by neměl šanci. "Zazávodil bych si tak prvních 500 metrů," pousmál se veslař startující v kategorii lehkých vah.

V závodu skifařek potvrdila roli favoritky česká reprezentantka Lenka Antošová a navázala na starší sestru Jitku, která získala Stuhu Podolí čtyřikrát. "Nebylo to až tak jednoduché, ale nakonec si myslím, že to dopadlo asi tak, jak mělo. Do zatáčky byly soupeřky docela rychlé, takže jsem musela makat. Ale nakonec jsem si to myslím docela pohlídala," uvedla Antošová. Druhou Alenu Schejbalovou porazila o více než dvanáct sekund.

Antošová v minulých letech jezdila závod osem, tentokrát ale zvolila skif. "Jezdím totiž na skifu (na lodi), který nese jméno Hana Musilová, což byla dáma, která byla výbornou skifařkou a slávistkou. Letos zemřela a já jsem si říkala, že jí tento závod věnuji. Jsem ráda, že jsem pro ni vyhrála," řekla Antošová.

Její parťačka ze zlatého dvojskifu z nedávného evropského šampionátu v Račicích Kristýna Fleissnerová byla členkou vítězné osmy složené ze závodnic Slavie a ČVK Praha.

"Na skifu jsme vyhrála poslední dva ročníky a teď jsem nově členkou Slavie, takže jsem ráda usedla do osmy. Kdybychom jely proti sobě, byl by to velký souboj a obě bychom chtěly vyhrát. A takhle se to povedlo," uvedla Fleissnerová.

Primátorky, veslařská regata v Praze:

Muži:

Skif (Jarní skulérský závod Rösslera-Ořovského): 1. Vančo (SR/Slavia Praha) 7:02,86, 2. Havlíček (LS Brno) 7:07,88, 3. Grabmüller (Dukla Praha) 7:11,32.

Osma: 1. Dukla Praha (Klang, Podrazil, Helešic, Paroulek, Altman, Basl, Šimánek, J. Vetešník, korm. R. Šuma) 5:33,00, 2. Lysá nad Labem/ČVK Praha/Slavia Praha/Olomouc (Bezděk, Melichar, Pilc, Hollas, Makovička, Ouředníček, Musil, Zavadil, korm. Perglerová) 5:35,00, 3. Dukla Praha/ČVK Praha (Emr, Řimák, Mařík, Vlček, Viktora, Kopáč, Hájek, Humpolec, korm. Klubal) 5:36,96.

Ženy:

Skif (O Stuhu Podolí): 1. L. Antošová 7:53,40, 2. Schejbalová (obě Slavia Praha) 8:05,73, 3. Heranová (ČVK Praha) 8:15,17.

Osma: 1. Slavia Praha/ČVK Praha (L. Žabová, Fleissnerová, Kupková, Matušíková, Neuhortová, Stillerová, Nováková, Nečasová, korm. Perglerová) 6:28,79, 2. Bohemians Praha/Mělník/ČVK Praha (E. Dvořáková, Škvorová, Macková, Lázničková, N. Dvořáková, Michaeli, Valsová, Bartoňová, korm. Štěpánek) 6:33,56, 3. Blesk Praha/Jindřichův Hradec/Otrokovice (Vičíková, Komatseli, Solařová, Hradecká, Pospíšilová, Metlická, Skálová, T. Businská, korm. E. Businská) 6:35,69.