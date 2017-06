Vodním slalomářům začíná ME. I se Štěpánkou Hilgertovou

Ačkoliv jí v nominačních bojích patřilo čtvrté místo zaručující pouze start v závodech Světového poháru, bude dvojnásobná olympijská vítězka startovat také na ME. Kvůli studijním povinnostem totiž musela odříct evropský šampionát Karolína Galušková. „Určitě tu hozenou rukavici zvednu, ale musím si to teď v hlavě trochu srovnat, abych se mohla na závody soustředit,“ řekla dlouholetá reprezentantka, když se o této situaci dozvěděla.

Trať v Tacenu zná velmi dobře a uvědomuje si tudíž, že české reprezentanty nečeká nic snadného. „Tacen jsem jela už mnohokrát. Je to hodně speciální voda a kromě místních na ní nikdo moc jezdit neumí. Teď bude nejdůležitější nastavit si hlavu opět do reprezentačního módu,“ prohlásila sama za sebe.

Těžkou úlohu tak bude mít obhájce evropského titulu z loňska Jiří Prskavec. „Další zlatá je pro mě dost velká výzva. Zkoušel jsem nové metody průjezdu, například na co nejmenší počet záběrů. Nebylo by to super, kdybych za prvních 10 vteřin závodu dal jenom tři záběry?,“ popisoval bronzový medailista z loňských olympijských her v Riu de Janeiro.

Vzhledem k tomu, že měl díky olympijské medaili místo v reprezentaci jisté, mohl se soustředit na přípravu na letošní velké šampionáty. „Strávil jsem tu víc času než ostatní. A oproti Čechům o hodně víc. Jsem v dobré formě a snad se ukáže i při závodě,“ doufá Prskavec.

Ve Slovinsku nechybí ani další účastníci loňských OH kajakářka Kateřina Kudějová, kanoista Vítězslav Gebas či deblkanoisté Jonáš Kašpar a Marek Šindler.

Složení českého týmu

K1 muži: Prskavec, Přindiš, Tunka

K1 ženy: Kudějová, Hilgertová A., Hilgertová Š.

C1 muži: Gebas, Lhota, Jáně M.

C1 ženy: Fišerová, Jančová, Říhová

C2 muži: Karlovský – Jáně, Kašpar – Šindler, Koplík – Vrzáň