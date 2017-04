O volejbalový titul si po osmi letech zahrají Kladno a Budějovice

Kladenský celek pod vedením Milana Fortuníka dokázal porazit obhájce titulu Liberec potřetí v řadě, i když dnes v jeho hale až po obrovské bitvě v pátém setu poměrem 20:18. Naposledy Středočeši vybojovali titul v roce 2010, loni byli šestí. Na jejich skvělé sezoně mají lví podíl i bývalí hráči právě liberecké Dukly Zajíček a Hýský.

Také Jihostroj završil sérii s Karlovarskem 4:2 na zápasy, postup slavil doma po jasné výhře 3:0. "V sezoně se nám příliš nedařilo, vzhledem k jejímu průběhu je pro nás finále úspěch. Věřím, že do něj můžeme vstoupit uvolněně, chceme využít euforie. Určitě chceme mistrovský titul," řekl kouč René Dvořák.

Karlovarsko přitom šlo do play off ze druhého místa po základní části, České Budějovice byly třetí a ve čtvrtfinále potřebovaly sedm zápasů, než vyřadily Příbram. V semifinálové sérii musely oba týmy experimentovat na postu nejúdernějšího hráče, univerzála.

Uzdravený Chilan Gevert ale dnes pomohl Jihostroji do finále, karlovarský Kriško nastoupil od třetího setu, jenže zranění jej limitovalo a porážce už nezabránil. "Překonali jsme krizi, kterou jsme měli ve čtvrtfinále s Příbramí. Lepšíme se zápas od zápasu, na co to bude stačit, to nevím, ale chceme předvádět takové výkony, jaké nás zdobily v semifinále," uvedlo libero Jihostroje Martin Kryštof.

Domácím pomohla zvládnutá koncovka prvního setu (26:24), další dva už s pomocí výborné obrany na síti i servisu vyhráli větším rozdílem (25:18). Právě podáním zápas i ukončil kapitán Jihočechů Habr, jemuž patřily poslední dvě rozehry.

České Budějovice slavily zatím poslední osmý titul před třemi lety, loni se musely spokojit s bronzem.

Semifinále play off extraligy volejbalistů - 6. zápasy:

České Budějovice - Karlovarsko 3:0 (24, 18, 18)

Nejvíce bodů: Michálek 19, Gevert 16, Kraffer 9 - Treial 11, Hudeček 7, Zmrhal 6. Konečný stav série: 4:2.

Liberec - Kladno 2:3 (-23, -21, 21, 12, -18)

Nejvíce bodů: Patucha 23, Galabov 17, Leikep 12, Staněk 11 - Křesťan 28, Hietanen 13, Zajíček 10. Konečný stav série: 2:4.