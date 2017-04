Vyrovnáno! Kladno ve volejbalovém finále zdolalo Jihostroj v pěti setech

Pět setů se i podruhé hrálo také v sérii o bronz mezi Karlovarskem a Libercem. Domácí ani tentokrát zkrácenou sadu nezvládli, prohráli ji 12:15 a Dukla tak vede na zápasy 2:0.

Kladno zahájilo druhé finále skvělým útokem, poté však doplatilo na horší příjem. "Polevili jsme v koncentraci," zlobil se domácí kapitán a blokař Adam Zajíček po druhém setu, v němž Jihostroj oplatil soupeři stejným výsledkem 25:20.

Tým Milana Fortuníka, jenž vstupoval do play off jako vítěz dlouhodobé části a může získat po Českém poháru double, se poučil z chyb a získal třetí set. Jihostroj se pak dostal do dvojnásob nepříjemné situace, protože se mu zranil reprezentační libero Martin Kryštof, jenž po srážce s Habrem musel na ošetření s krvácejícím nosem. Odlišný dres pro hlavního obranáře si oblékl smečař Fila.

Paradoxně se však hosté po Kryštofově zranění semkli a rozstříleli kladenské přihrávače servisem. Ze sedmi es měl nejvíce na kontě nahrávač Habr a i druhé finále dospělo do páté sady. Kladno si drželo dvoubodový náskok a třetí mečbol proměnilo. "Publikum nás strašně tlačilo a jsem rád, že jsme se ponaučili ze včerejška," řekl Křesťan České televizi.

"Jsem rád, že jsme to ustáli, nebyla to jednoduchá situace. Podobně v (semifinálové) sérii s Libercem jsme prohráli dva tie-breaky a byl na nás tlak. Dnes už jsme hráli dobře. Filipův výkon v play off roste, je po právu nejlepší útočník celé extraligy," chválil kouč Milan Fortuník celý tým i svého univerzála.

Nyní budou mít výhodu zaplněné haly Jihočeši, nejúspěšnější český klub posledních let. Na titul čekají tři roky, Kladno sedm. "Byl to boj, Kladno hrálo hlavně přes Křesťana, my ho nedokázali ubránit. Měli jsme i horší příjem, bohužel se nám zranilo libero. Ve čtvrtém setu jsme to ještě vyřešili slušně, v pátém se přiklonilo štěstí k soupeři," hodnotil kouč osminásobných mistrů René Dvořák.

Finále play off extraligy volejbalistů - 2. zápas:

Kladno - České Budějovice 3:2 (20, -20, 20, -16, 13)

Sestavy a body:

Kladno: Syrůček 5, Van Haarlem 2, Hietanen 12, Zajíček 12, Křesťan 31, Hýský 9, libero Sparidans - Dillien, Trojan 2. Trenér: Fortuník.

České Budějovice: R. Mach 12, Gevert 17, Kuliha 4, Sobotka 7, Habr 12, Michálek 16, libero Kryštof - Todua 1, Kraffer 5, libero Fila. Trenér: Dvořák.

Stav série: 1:1.

O 3. místo - 2. zápas:

Karlovarsko - Liberec 2:3 (21, -19, -23, 23, -12)

Nejvíce bodů: Zmrhal 19, M. Kriško 15, Hudeček 10 - Patucha 24, Galabov 20, T. Kriško 19, Leikep 16. Stav série: 0:2.