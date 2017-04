České Budějovice jsou blíže titulu! Zdolaly Kladno a vedou 2:1 na zápasy

O majitelích bronzu už je rozhodnuto, slaví ho hráči Dukly Liberec. Loňští a předloňští šampioni porazili Karlovarsko ve své hale 3:0 a stejným poměrem vyhráli celou sérii.

Zatímco ve finále se v Kladně odehrály dvě pětisetové bitvy, dnes stačily Jihostroji čtyři sety.

Domácí se prosazovali tvrdým servisem, Michálek udal esem tón úvodnímu dějství a Budějovičtí ho měli celé pod kontrolou. Do vedení se dostali i ve druhé sadě, ale o náskok 21:17 přišli a set získali až po boji poměrem 28:26 díky dvojbloku Michálka s Machem.

Od třetího setu se kladenští vítězové základní části zlepšili. Zatlačili více podáním a vykřesali naději na obrat. Málem zápas dotáhli do dalšího tie-breaku, ve čtvrté sadě totiž vedli 24:22, jenže blokař Jihostroje Sobotka esem srovnal na 24:24, přímým bodem z podání získal mečbol a po dalším jeho servisu hala bouřila nadšením.

"Podání se mi poslední dobou docela daří, věřím si na něj. Nechtěl jsem na něj nijak tlačit, ale dát ho do správného místa. Že z toho bude tolik bodů, to jsem sám nečekal. Je to super, že jsme vyhráli, ale ještě není konec," řekl Vladimír Sobotka, který svým servisem rozhodl už první finále. "My Vláďovi věříme. Teď se musíme koncentrovat víc než na sto procent," řekl budějovický smečař Jan Kuliha.

Nejvíce bodujícím hráčem Kladna byl znovu univerzál Křesťan 25 body. "Strašně nás sráží, že nedokážeme přihrát. To nebyly žádné razantní servisy. Možná jsme špatně stáli, možná jsme byli málo koncentrovaní," uvažoval Filip Křesťan o koncovce.

České Budějovice se můžou o další krok přiblížit devátému titulu a prvnímu po třech letech ve čtvrtek, kdy na své palubovce hostí Kladno od 18:20.

V sérii o bronz Liberec vyhrál první dva zápasy nad Karlovarskem vždy po boji 3:2. Ve třetím pokračování pod Ještědem byl nejnapínavější úvodní set, který domácí získali až poměrem 29:27. Další dva sety pak vyhráli 25:20 a 25:23.

V roce 2015 slavil Liberec titul po 12 letech a o rok později triumf obhájil. Letos se ale svěřencům trenéra Michala Nekoly tolik nedařilo a v semifinále vypadli s Kladnem.

Finále play off extraligy volejbalistů - 3. zápas:

České Budějovice - Kladno 3:1 (17, 26, -21, 24)



České Budějovice: Michálek 12, R. Mach 8, Gevert 27, Kraffer 1, Sobotka 12, Habr 4, libero Kryštof - Fila, Kuliha 5, Červinka. Trenér: Dvořák.

Kladno: Syrůček 1, Van Haarlem 5, Hietanen 11, Zajíček 9, Křesťan 25, Hýský 13, libero Sparidans - Dillien, Fokt 6, Trojan. Trenér: Fortuník.

Stav série: 2:1.

O 3. místo - 3. zápas:



Liberec - Karlovarsko 3:0 (27, 20, 23)

Nejvíce bodů: T. Kriško 15, Patucha 14, Galabov 12 - M. Kriško 18, Hudeček 10, Zmrhal 8. Konečný stav série: 3:0.