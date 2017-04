České Budějovice jsou krok od titulu. Porazily Kladno a ve finále vedou 3:1

"Jsem spokojen s předvedenou hrou. Obával jsem se, že budeme zatuhlejší, ale zvládli jsme to výborně především na servisu a v obraně," řekl trenér Budějovic René Dvořák v České televizi. Jeho protějšek Milan Fortuník komentoval zápas jadrně. "Od koncovky prvního setu byli domácí jasně lepší," dodal.

Čtvrté finále bylo vyrovnané jen do konce prvního setu. Středočeši vedli 22:21, ale pak odpadli. Chybovali v útoku i na příjmu a na servisu je stejně jako v předchozích zápasech nachytal skvěle podávající blokař Sobotka.

"Neztrátujeme, moc se nám to poslední dobou nedaří, to musíme zlepšit. Je to pořád ta samá písnička, vedeme a prohrajeme koncovku," řekl po prvním setu univerzál Kladna Filip Křesťan, kterému se tentokrát v útoku moc nedařilo.

Budějovice od druhého setu vládly

Od druhého setu už dominovali hráči Jihostroje. Mach se Sobotkou úspěšně blokovali, libero Kryštof kouzlil v poli a domácím vycházelo prakticky vše. "Jsme v pohodě, a když se daří, tak to pomáhá stejně jako diváci. Máme dobrý servis a v obraně to pak je jednodušší," řekl nejlepší hráč utkání Vladimír Sobotka.

Kladno dělalo pod tlakem více nevynucených chyb a už se nezmohlo na odpor. Zdálo se, že oporám jejich úzkého kádru docházejí síly. "Šli jsme do toho s tím, že to hrajeme v šesti, na to se nemůžeme vymlouvat. Jestli se únava kumuluje, tak taková je situace, ale zkusíme sérii o jeden zápas prodloužit," řekl Fortuník.

Třetí set už se proměnil v exhibici Českých Budějovic. "Koncovka prvního setu pravděpodobně Kladno zlomila a pak kladlo menší odpor," řekl Dvořák a k neděli dodal: "Jedeme vždy vyhrát, ale předpokládám vyrovnaný zápas."

"Nemám rád, když se mluví o titulu, dokud není dohráno. Musíme se koncentrovat a bojovat," řekl nahrávač Budějovic Filip Habr. "Budeme se modlit, že to tam u nich dokopeme. Musíme hrát na sto dvacet procent," doplnil Petr Michálek.

Finále play off extraligy volejbalistů - 4. zápas:



České Budějovice - Kladno 3:0 (22, 19, 15), stav série: 3:1.