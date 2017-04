Drama na úvod finálové série! Volejbalistky Olomouce zaskočily Prostějov

Obhájkyně ligového trůnu v této sezoně ztratily ze své suverenity a posílená Olomouc je odhodlaná jejich panování ukončit. Fanoušky zval tým na poslední sérii v tričkách s nápisem "Lačné po zlatu" a dnes k němu vykročil. Už na začátku března sebrala Olomouc hanáckému rivalovi Český pohár.

Olomouc dominovala ženskému volejbalu v polovině 90. let, ale od roku 1996 na titul čeká. První finále skvěle rozehrála, hostující hráčky lépe podávaly i bránily a první set získaly 25:22. Druhý pak po vyrovnané koncovce 28:26, byť málem ztratily až desetibodový náskok (15:5).

Prostějovský kouč Miroslav Čada totiž zamíchal sestavou a vypadalo to, že se domácí favoritky dostaly do tempa. "Škoda, že jsme nevyužily euforii ve druhém setu, kdy jsme to dotáhly a šly přes ně. Olomouc si ale dnes výhru zasloužila tím, že udělala méně chyb," uznal Čada v rozhovoru pro tvcom.cz.

Domácí hráčky třetí sadu získaly 25:18, čtvrtou 25:22, jenže nástup do tie-breaku nezvládly. "To rozhodlo, možná byl soupeř trochu uspokojený. Jsem rád, že jsme vedení dotáhly. Ale je to (finále) pořád otevřené. Dobře jsme začali a jde o to dobře pokračovat," uvedl olomoucký trenér Jiří Teplý.

Nedělní druhé finále začne v 17:00, do Olomouce se série přesune ve středu. K bronzovým medailím mají blíže ostravské volejbalistky. Doma totiž porazily Královo Pole 3:0, a pokud uspějí i v pondělí v Brně, obhájí loňské umístění.