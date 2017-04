Volejbalový ZÁZRAK. Čeští kadeti jsou mistry Evropy, titul urvali v dramatu

Čeští kadeti prošli skupinu s jednou prohrou, v semifinále pak šokovali výhrou nad dosud neporaženým Ruskem. "Dokázali jsme z pozice Davida vzdorovat volejbalovému Goliášovi, a co víc - porazili jsme ho. Obrovitým Rusům jsme se vyrovnali ve volejbalových dovednostech. Rozhodla naše odvaha a obrovité srdce, které jsme do této bitvy vložili," radoval se hlavní trenér Zach po sobotním postupu do finále.

Dnes čeští volejbalisté získali skalp další velmoci Itálie. Vždy byli o vyhraný set napřed a tie-break proměnili ve splněný sen. Českobudějovický univerzál Marek Šotola proměnil druhý mečbol a s 24 body byl znovu oporou týmu. Na titulu s ním měli hlavní podíl nahrávač Piskáček, smečaři Svoboda s Vašinou, blokaři Polák s Horákem a libero Pavlíček.

The Czech Republic 🇨🇿 is the new U19 men's European Champion!

What an ending to their Cinderella story!#EuroVolleyU19M #Volleyball pic.twitter.com/IipwZCuagz