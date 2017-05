Končím! Nechci volejbal rozdělený, říká šéf svazu Haník. Podpoří Pakostu

Stál v čele sedm let. Za tu dobu nastartoval českou mládež, která vyhrála ME do 19 let, ale jeho funkční období začernil i skandál se zpronevěrou, kdy se na volejbalovém svazu ztratilo dvacet milionů korun. „Nechtěl jsem, aby moje vítězství či prohra nadále udržovala hnutí rozpůlené,“ vysvětlil Zdeněk Haník odchod z pozice předsedy a v sobotních volbách podpoří Marka Pakostu.

Bylo to těžké rozhodování?

„Raději jsem volil tuto variantu. To, co je mi vytýkáno, zpronevěra, za kterou nesu sice nepřímou, ale přeci jen odpovědnost, tak bude řešena novým šéfem, který bude mít v tomto směru čisté konto. Nicméně bych byl rád, že vše, co je mi přičítáno k dobru, aby ve volejbale zůstalo.“

Šlo o hlavní důvod vašeho odchodu?

„On to primárně nebyl ten důvod, důvod je ten následek. Lidi si totiž těžko nechají vysvětlit, že jsem to nemohl uhlídat. Prostě jsem toho součástí. Takový byl signál, když jsem jezdil po krajích. Měl bych určitě zhruba padesátiprocentní podporu, ale ani moje vítězství by nic neřešilo, neboť by to volejbalové hnutí bylo rozdělené na dvě půlky. A to jsem nechtěl. Spojil jsem se tedy s Markem Pakostou, který by měl být reprezentantem toho nového, a já bych měl být garantem toho, co vše se zase událo dobrého. Teď jsme se například stali mistry Evropy do devatenácti let.“

Což vás muselo na konec funkčního období hodně potěšit. Že po letech bez úspěchů tu zase roste generace, která může český volejbal vrátit na vrchol, že?

„Ano, a zdálo se mi, že to tak vnímají všichni. Jsou oblasti, kterým jsem nevěnoval primárně pozornost, ale rozvíjení mládeže a základny jdou za současným vedením. I to, že jsme se vrátili do světového volejbalu. Je tu Světová liga, která před mým příchodem nebyla a je tu jasně pozitivní trend. Naše mládežnické projekty nám nyní závidí lecjaký svaz. To byla moje karta. Jsem bývalý trenér a tento vklad jsem přinesl.“

Když se ovšem ohlédnete zpět, napadne vás, že jste mohl udělat něco líp?

„Udělal jsem mnoho chyb. Ale ta hlavní byla v tom, že jsem na ekonomické posty zvolil špatné lidi. A udělal jsem i jiné chyby, ale z těch chyb se učí. Jsme hráči, a když se družstvu daří, tak to umí hrát kdekdo, ale myslím, že se nám podařilo i ty problémy vyřešit. Několikrát jsme se dostali pod různé tlaky… Takže ano, udělali jsme chyby, ale vždy jsme je uměli napravit. Z hlediska mládeže volejbal prosperuje a je ve výborné kondici.“

Proč jste se pak rozhodl podpořit ve volbě Marka Pakostu?

„Pakosta byl jediný, který se o tom se mnou bavil. Všichni ostatní kandidáti, včetně Jiřího Popelky, jehož moji protivníci postavili poté, když se vzdal Josef Novotný, mě chtěli odstavit, ale Pakosta se se mnou bavil, zajímaly ho moje názory, spojenectví a tak dále. Ucítil jsem, že mu může jít o stejnou věc jako mě. Naopak jsem cítil, že ta protistrana chtěla bohužel jen zneužít té kauzy, která očerňuje svaz a využít ji k tomu, aby se dostali k moci. Neměl jsem dojem, že jim primárně stojí na srdci volejbal.“

Takže by pod panem Pakostou mohl svaz směřovat dál jako pod vámi?

„Hlavně jsme se domluvili, jak by to řízení mohlo vypadat dál. To není jen předseda, ale i správní rada… Také bych zde měl mít dále odbornou úlohu, takže to není jen záruka nejen ideová, ale i personální. Pokud tedy dostanu šanci, tak pro volejbal budu dělat dál. I když primárně budu dělat pro Český olympijský výbor.“

Kde je vaše role nyní jaká?

„Mám zde obrovskou úlohu v tom, že si olympijský výbor vytyčil jako prioritu péči o trenéry. A to jsem dostal za úkol. Inicioval jsem řadu akcí jako Trenér roku, nebo různé mezinárodní konference, či knižní edice. Získal jsem si solidní pozici i ve svazech jako je fotbal, hokej, basketbal…to prostředí mě navíc akceptuje a to bude jedna z mých hlavních úloh.“

Jakou šanci má tedy ve volbě pan Pakosta proti Jiřímu Popelkovi?

„Pan Popelka… to mi přijde trochu jako rychlokvaška. Kandidáti měli všechny své kandidatury podat do 28. února, čili je vůbec otázkou, zda bude k volbě připuštěn. Přišlo mi to navíc jako šité horkou jehlou. Ano, pan Novotný byl reálný kandidát, ale poté, co se objevilo, že policie žádá poslaneckou sněmovnu o jeho vydání, tak kandidovat nemůže a tohle mi přijde spíše jako horká jehla, takže šance Marka Pakosty by měly být vyšší. Ale znáte to… volby jsou o rozhodování lidí. Oba jsou mladí, ale Marek si to odpracoval a rok jezdil po českém prostředí. Nicméně i on bude jistě potřebovat naší pomoc. Musí se to naučit, ale jeho šance je o něco větší.“

Když tedy nyní na vše zavzpomínáte, co vám za vaše působení nejvíce utkví v hlavě?

„Já jsem v podstatě šťastný člověk a jsem rád za celé období. Člověk to bere automaticky, ale když vám národ dá důvěru, abyste se postavil nejprve jako trenér a pak jako předseda svazu, tak jsem šťastný, že mi volejbal umožnil realizovat mé schopnosti. Samozřejmě když vidím mini volejbal v barvě tisíc dětí na fotbalové ploše hrát volejbal a pak je vidím jako fanoušky volejbalu.... nebo když ve semifinále ME do 19 let porazíme Rusy a pak ve finále Italy… tak je to je jasné. Ale nestavěl bych to nad to, že jsem rád, že jsem tuhle šanci dostal.“