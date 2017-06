Hermannová a Sluková mají formu, bez ztráty setu ovládly v Moskvě skupinu

Plážové volejbalistky Barbora Hermannová a Markéta Nausch Sluková vyhrály na turnaji Světového okruhu v Moskvě bez ztráty setu základní skupinu. Po dvou vítězstvích mají jistý postup do druhého kola play off a tudíž nejhůře deváté místo.

České jedničky, které jsou na tříhvězdičkovém podniku nasazené jako číslo šest, porazily v úvodním duelu skupiny F rakouský pár Stefanie Schwaigerová, Katharina Schützenhöferová 2:0 na sety. V duelu o prvenství ve skupině na ně pak nestačily ani Kanaďanky Kristina Mayová a Taylor Pischkeová.

Třetí pár z čtyřhvězdičkového turnaje v Riu přitom v prvním setu na turnaji dlouho prohrával a zvykal si na podmínky. "Čtrnáct stupňů, obloha šedá a vítr se měnil jak před bouřkou, takže bylo třeba hrát hodně flexibilně. V půlce prvního setu jsme začaly lépe a agresivněji podávat a hrát víc takticky," napsala ČTK Nausch Sluková.

První set český pár získal až poměrem 25:23 a další už jasně 21:15. Kanaďanky Mayová s Pischkeovou pak proti české dvojici uhrály 13 a 16 bodů.

K velkému překvapení měl nakročeno další český pár Karolína Řeháčková, Magdalena Dostálová. Po úspěšné kvalifikaci zaskočily Češky v úvodním duelu skupiny B olympijské vítězky z Ria de Janeiro Lauru Ludwigovou a Kiru Walkenhostrovou a vyhrály první set 21:14, druhé nasazené Němky ale porážku nepřipustily a duel otočily.

Z kvalifikace prošli do hlavní soutěže i Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem, kteří v prvním kole podlehli také 1:2 na sety druhému nasazenému brazilskému páru Saymon, Álvaro Filho. Stejně jako Řeháčková s Dostálovou budou v pátek dopoledne hrát o třetí místo ve skupině a postup do play off.