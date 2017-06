Volejbalisté na Světové lize váleli, v Haagu rozdrtili Slovensko

Čeští volejbalisté na úvod turnaje Světové ligy v Haagu nedali šanci Slovensku a po výhře 25:16, 25:23 a 25:17 si připsali čtvrté vítězství v soutěži. V dvanáctičlenné tabulce druhé divize se posunuli před dnešního soupeře na páté místo a živí šanci na účast ve Final Four. Do něj postoupí tři nejlepší celky a pořádající Austrálie.

"Proti Slovensku je to vždycky speciální zápas, jsou trochu jako naši bratři. Bylo to důležité utkání, chtěli jsme takhle hrát a je fajn, že to vyšlo," řekl blokař Marek Beer. Právě na bloku český výběr soupeře výrazně předčil. Nejproduktivnějším hráčem zápasu byl s 18 body Jan Galabov.

Český tým má po sedmi zápasech stejnou bilanci jako čtvrtí Japonci, ale o bod méně. Před nimi je také Austrálie, která má automatickou účast v závěrečném turnaji. V sobotu se svěřenci španělského kouče Miguela Falascy utkají s Korejci, kterým se pokusí vrátit porážku 2:3 z předminulého turnaje v Soulu. Posledním soupeřem pak bude v neděli domácí Nizozemsko, které dnes asijskému celku nedovolilo uhrát také ani set.

Turnaj Světové ligy volejbalistů v Haagu - 2. divize:

ČR - Slovensko 3:0 (16, 23, 17)

Sestava a body ČR: Janouch 1, Hadrava 10, Beer 4, Holubec 7, Bartoš 4, Michálek 6, libero Pfeffer - Galabov 18, Finger 1, Zajíček 2, Habr. Trenér: Falasca.

Nejvíce bodů Slovenska: Mlynarčík a Lux po 6. Rozhodčí: Heckford (Brit.), Akinci (Tur.). Čas: 80 min. Diváci: 250.

Nizozemsko - Korea 3:0 (21, 16, 16).