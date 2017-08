Nausch Sluková a Hermannová postupují, v osmifinále MS i Kolocová s Kvapilovou

Oba české páry plážových volejbalistek postoupily na mistrovství světa ve Vídni do osmifinále. Barbora Hermannová a Markéta Nausch Sluková po velké bitvě porazily v prvním kole play off třetí nasazené Brazilky Agathu s Dudou po setech 21:16, 19:21, 16:14. Kristýna Hoidarová Kolocová a Michala Kvapilová měly výrazně méně práce s nizozemskou dvojicí Manon Flierová, Marleen Van Ierselová, kterou zdolaly 21:12, 21:17.

O postup mezi nejlepší osmičku se Hoidarová Kolocová a Kvapilová ve čtvrtek utkají od 16:30 s turnajovými pětkami Summer Rossovou a Brooke Sweatovou z USA. Šestý nasazený pár Hermannová, Nausch Sluková v osmifinále změří od 12:30 na centrkurtu síly s jinými Američankami Lauren Fendrickovou a April Rossovou, mistryní světa z roku 2009 a dvojnásobnou olympijskou medailistkou.

"Porazily jsme stříbrnou medailistku z olympijských her (Agathu) a světovou šampionku do 21 let (Dudu). Je to super," radovala se Hermannová, která dramatický zápas ukončila při druhém mečbolu blokem. "Agata je navíc předloňská mistryně světa," připomněla Nausch Sluková. "Prospělo nám, že jsme byly v roli outsiderů. Jsme nadšené. Byl to skvělý zápas."

Utkání začala Nausch Sluková esem na lajnu. Za pomoci nadšených českých fanoušků, kteří obsypali menší kurt číslo dvě, hrály v úvodní sadě výborně a bez větších chyb. Čtyřmi nepřesnými smečemi naopak "pomohla" Duda a při setbolu poslala na stranu soupeřek nechytatelné podání Hermannová.

Ve druhé sadě Češky vedly už 16:14, ale o náskok přišly. "Je nebezpečné říkat si, že to dohrajeme. Brazilky udělaly jedno prase, pak jsme nesložily míč po lajně a rázem to bylo vyrovnané," řekla Nausch Sluková. Koncovku rozhodla Agatha odvážným servisem po lajně, kterým překvapila Hermannovou. "Protože jsme na servisu netlačily podle plánu, tak to měly snadnější a v útoku si zvedly sebevědomí. A jak se dostaly do vítězné série, tak více riskovala," řekla Hermannová.

V napínavém tie-breaku měly Češky náskok 8:6, pak prohrávaly 8:9, ale koncovku zvládly. "Lépe jsme zaservírovaly. Proti takovému týmu se nedá hrát bez riskování. Když mají hezky přihráno, tak by nás s jejich zkušenostmi zabouchaly do země. Potřebovaly jsme je dostat od sítě," řekla Nausch Sluková.

"Jsem neobyčejně nadšený. Brazilky jsou výborný tým se skvělým koučem a holky je musely vyvést z rytmu. Trošku změnily hru, než co jsem chtěl, ale tentokrát to fungovalo. Jsem potěšený především z výkonu. Šampionát pokračuje a na naší hře bude záležet i dál," řekl rakouský kouč českého páru Simon Nausch.

"Musíme makat znovu. Není to poukázka na finále," řekla Hermannová po výhře. S nově složenou dvojicí Fendricková a Rossová se české hráčky ještě nestřetly. "To už jsou také veteránky. Tam bude stát spousta zkušeností na druhé straně," uvedla Nausch Sluková.

Hoidarová Kolocová s Kvapilovou, které vyhrály všechny zápasy ve skupině poměrem 2:1, se v prvním setu rychle ujaly vedení a náskok postupně zvyšovaly až na konečných devět bodů rozdílu. Těžily především z chyb vysoké Flierové, která hodně kazila podání. "Byl to specifický zápas, protože soupeřky udělaly hodně chyb, ale to jsme čekaly. Přizpůsobily jsem tomu hru a zvolily správnou taktiku. Zápas se odvíjel přesně podle očekávaného scénáře," řekla Hoidarová Kolocová.

Druhá sada byla vyrovnanější, Češky prohrávaly 4:6 a 8:10. "Věděly jsme, že zase přijdou s chybami a nebyl důvod se nechat vystresovat," uvedla Hoidarová Kolocová. Češky skutečně otočily na 12:10 a zvládly i koncovku.

Kvapilová v utkání dobře blokovala a dva body připsala i po podání, kterému pomohla na půlku soupeře síť. "Tlačíme, tlačíme a pak přijde štěstí," usmála se Kvapilová. Po 33 minutách právě ona proměnila smečí druhý mečbol.

Na světovém šampionátu skončí Hoidarová Kolocová s Kvapilovou nejhůře na děleném devátém místě a pro obě je to nejlepší výsledek v kariéře. "Říkala jsem si, že by postup do osmifinále konečně mohl vyjít. Mám ohromnou radost, že se to podařilo," jásala Hoidarová Kolocová, která na předešlých třech MS skončila v páru ještě se Slukovou vždy sedmnáctá. Kvapilová je na mistrovství světa poprvé.

S Američankami Rossovou a Sweatovou se letos střetly ve Fort Lauderdale a ve čtvrtfinále jasně prohrály ve dvou setech. "Snad to bude tentokrát vyrovnaná hra," doufala Kvapilová a Hoidarová Kolocová dodala: "Nepodlehneme uspokojení, že jsme deváté. Budeme se snažit a chceme jít dál. Když budeme hrát dobře, není tu žádný nepřekonatelný tým."

Mistrovství světa v plážovém volejbalu ve Vídni:

Ženy - play off, 1. kolo:

Hermannová, Nausch Sluková (6-ČR) - Agatha, Duda (3-Braz.) 2:1 (16, -19, 14), Hoidarová Kolocová, Kvapilová (13-ČR) - Flierová, Van Ierselová (42-Niz.) 2:0 (12, 17).