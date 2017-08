Výborně! Kolocová s Kvapilovou přejely Nizozemky a jsou v osmifinále MS

České plážové volejbalistky Kristýna Kolocová a Michala Kvapilová postoupily na mistrovství světa do osmifinále. V prvním kole play off neměly problém s nizozemskou dvojicí Manon Flierovou a Marleen Van Ierselovou, které porazily ve dvou setech 21:12 a 21:17. Od 17.30 pak čeká úvodní duel play off i Barboru Hermannovou s Markétou Nausch Slukovou, kterým ovšem los přidělil nebezpečný brazilský pár Agatha, Duda. Jejich duel sledujte v naší podrobné ONLINE reportáži.